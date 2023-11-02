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Cüneyt Özdemir'den Dilan Polat'a 'Meral Akşener' tepkisi! "Siyasetçilere bile ayar vermeye devam ediyor"

02.11.2023 00:30 | Son Güncelleme:
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Son dönemde adı kara para aklama suçuyla Türkiye gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Dilan Polat'ın sosyal medyada Meral Akşener hakkında söylediklerine gazeteci Cüneyt Özdemir'den sert tepki geldi. Özdemir, Dilan Polat hakkında "Siyasetçilere bile ayar vermeye devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'den Dilan Polat'a 'Meral Akşener' tepkisi! "Siyasetçilere bile ayar vermeye devam ediyor"

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın evlerine gece saatlerinde polis baskını yapılmıştı. MASAK'ın haklarında inceleme başlattığı ve tüm mal varlıklarına el konulan Polat Ailesi evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında bir paylaşımda bulunan Dilan Polat'a gazeteci Cüneyt Özdemir sert bir karşılık verdi.

"SİZDEN DAHA ÇOK BU MİLLETE FAYDAMIZ VAR"

Dilan Polat'ın akşam saatlerinde X'ten yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili söylemlerine gazeteci Cüneyt Özdemir tepkisiz kalmadı. Polat yaptığı paylaşımda, "Meral hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye’yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar. Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız." ifadelerine yer verdi.

CÜNEYT ÖZDEMİR POLAT'A SERT ÇIKTI!

Cüneyt Özdemir ise Dilan Polat'ın bu paylaşımını alıntılayarak, bu kadarını beklemediğini belirtti ve "Müthiş bir meydan okuma… Emniyete, savcılığa, tüm Türkiye’ye tüküren, meydan okuyan küstah tavırdan zerre geri adım yok. Gerçekten ben bu kadarını beklemezdim. Dilan Polat gözaltında ama hesabını yönetenler siyasetçilere bile ayar vermeye devam ediyor!" dedi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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Aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Polat çifti, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.


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