Dağdaki kızına teslim ol çağrısı

'KARDEŞ KATİLİ OLMA KAÇ GEL'

Van'da 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, oğlunun yakında askere gideceğini ifade ederek, kızına kardeş katili olmaması için kaçıp teslim olması çağrısında bulundu. Sancar, şunları söyledi:

"Kızım için buradayım, 1,5 yıla yakındır HDP önünde evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan kalkmayacağız buradan. Şeyma, kızım, eğer beni görüyorsan, beni duyuyorsan çık gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Polisimizi, askerimizi görürsen onlara teslim ol. Geçen hafta erkek kardeşinin askerlik muayenesi için gittik kızım, kardeşin oturup ağladı. 'Anne şimdi askere gitmesem olmaz mı' dedi. 'Neden oğlum' dedim. 'Ablam burada değil. Ablam gelsin. Onu görmek istiyorum. Ona sarılayım, kokusunu alayım sonra askere gideyim' dedi. Kızım gel kardeş katili olma. Kardeşin askere gidecek. Birbirinizle karşı karşıya kalırsanız ya sen onu öldürürsün ya da o seni öldürür. Şeyma kızım gel, kardeş katili olma. Biz burada kar, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden bu çadırın altında evlatlarımızı bekliyoruz. Kızım seni almadan buradan kalkmayacağım. Kapımı kapatıp gelmişim buraya. Artık dayanacak gücüm kalmadı kızım. 9 yıl oldu. 9 yıl bir ömürdür. Onlara güvenme, çık gel artık. Onlar 'devlet güçleri sizi öldürür' diye kandırıyor sizi, yalandır kızım. Senden rica ediyorum teslim ol, kardeş katili olma, hepimiz senin kahrından ölürüz kızım. PKK-HDP 13 yaşındaki kızımın elini kolunu bağlayarak götürdü. Ben kızımı PKK-HDP'den istiyorum. Artık yeter. Bu annelerin feryadını duysunlar. Bu ailelerin çocuklarına hepsine sesleniyorum; Gelin teslim olun."

(DHA)

