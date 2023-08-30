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    4. Daha 11 yaşında! Tasması asansör kapısına sıkışan köpeğini boğulmaktan kurtardı... O anlar gündem yarattı

    Daha 11 yaşında! Tasması asansör kapısına sıkışan köpeğini boğulmaktan kurtardı... O anlar gündem yarattı

    30.08.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya'nın Goania kentinde köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkmak için asansöre binen 11 yaşındaki çocuk ayakta alkışlanacak bir kahramanlığa imza attı. Tasması asansörün kapısına sıkışan köpeği Milu’yu gören 11 yaşındaki Thiago Magalhaes yaptığı hamleyle evcil hayvanını boğulmaktan kurtardı. O anlar saniye saniye asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

    Brezilya'nın Goania kentinde köpeği Milu ile yürüyüşe çıkmak için asansöre binen 11 yaşındaki Thiago Magalhaes asansörde bulunan güvenlik kamerasına yakalandı. Asansörün içine bindikten sonra düğmeye basan Magalhaes kapıların kapanmasıyla birlikte köpeğinin tasmanın sıkıştığını fark etti. Sıkışan köpeğin asansörün tavanına doğru hareket ettiğini gören Magalhaes tasmaya uzandı ve onu kurtardı.

    “DÜRTÜYLE HARETKE ETTİM”

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    Asansörde yaşadıkları olayın sonrasında mahsur kalan Magalhaes acil durum telefonundan yardım istedi. Olayın şokunu üzerinden atlatamadığını dile getiren Magalhaes, “Cesaretimi nereden aldığımı bilmiyorum. Tamamen dürtüyle hareket ettim. İkimiz için de korku dolu bir andı” dedi.

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    Magalhaes’in babası Rodrigo güvenlik kamerası kayıtlarını gördükten sonra durumun ciddiyetini anladığını söyleyerek, “Olanlardan çok korktum ve durumun ciddi olduğunu anladım. Hem köpeğimiz hem de oğlumuz için ölümcül olabileceğini fark ettim” diye konuştu.

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