Daha iyi uyumanıza yardımcı olacak 5 egzersiz

Fitness uzmanı Joshua Pearson, 'neredeyse her türlü egzersizin uykunuz üzerinde olumlu bir etkisi var. Egzersizler vücut ısınızı yükselterek uyuşukluk hissetmenizi sağlar' diyor. İşte 5 etkili yöntem.
BURPEE
Çömelme hareketi, şınav ve dikey sıçramayı hızlıca, birbiri ardına yapmaya çalışın.
Dik durun. Squat pozisyonuna eğilerek ellerinizi vücudunuzun önünde yere koyun.
Ayaklarınızı arkaya savurarak sınav pozisyonuna geçin ve hiç beklemeden göğsünüzü yere değdirin.
Göğsünüzü kaldırıp yükseldikten hemen sonra ayaklarınızı squat pozisyonuna geri çekin.
Hiç beklemeden kollar yukarıda, zıplayabildiğiniz kadar yükseğe zıplayın ve bekleme yapmadan başlangıç pozisyonundan devam edin.
Bu egzersiz için tek set maksimum tekrar uygun olacaktır.
SQUATS
Hemen hemen bütün kaslarınızın çalışmasını sağlar. Bu sadece kalori yakmak için değil, aynı zamanda fazla enerji kullanmanıza yardımcı olur. Tekrar edildiğinde sağlıklı bir uyku çekeceğinize eminiz.
Ayakta dik olarak durun ve bacaklarınızı kalça genişliğinde yanlara doğru açın. Sırt ve belinizi sabit tutarak, sanki sandalyeye oturuyormuş gibi yere doğru çömelin. Ağırlığınızı topuklarınıza verin ve diz kapaklarınızın ayak uçlarını geçmemesine dikkat edin. Dizleriniz ayaklarınızla aynı hizada ve kalçanız yere paralel olmalı. 15-20 defa tekrarlayın.
YÜZME
Vücudunuzun her bölümünü etkili bir şekilde kullandığınızdan en iyi kardiyo egzersizlerinden sayılabilir. Kasları geliştirir, kalori yakmanıza da yardımcı olur. Atılan enerji rahatlamanıza yardımcı olarak sakin bir uykuya geçmenizi sağlayacaktır.
YÜRÜME
Basit gelebilir ama rahatlamanıza yardımcı olacak etkili bir egzersizdir. Yoğun egzersizler gibi nabzınızı yükseltmez ama sakinleşeceğinizi bilmelisiniz.
YOGA
Kobra, lotus, savaşçı ve downward hareketler, sakinleştirici ve rahatlatıcıdır. Kaslarınızı germenin yanı sıra düzegün nefes alıp vermeyi sağlar.
'Bu beş egzersiz stratejisinden herhangi birine, sizi gece uyanık tutmanıza yardımcı olabilecek fazladan enerjiyi silmek için bir şans verin. Sadece daha iyi bir gece uykusu değil, aynı zamanda daha iyi bir uyku rutini içine girmenize yardımcı olacaktır' diyor Joshua.
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