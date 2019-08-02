Daha iyi uyumanıza yardımcı olacak 5 egzersiz

Fitness uzmanı Joshua Pearson, 'neredeyse her türlü egzersizin uykunuz üzerinde olumlu bir etkisi var. Egzersizler vücut ısınızı yükselterek uyuşukluk hissetmenizi sağlar' diyor. İşte 5 etkili yöntem.

BURPEE

Çömelme hareketi, şınav ve dikey sıçramayı hızlıca, birbiri ardına yapmaya çalışın.

Dik durun. Squat pozisyonuna eğilerek ellerinizi vücudunuzun önünde yere koyun.

Ayaklarınızı arkaya savurarak sınav pozisyonuna geçin ve hiç beklemeden göğsünüzü yere değdirin.

Göğsünüzü kaldırıp yükseldikten hemen sonra ayaklarınızı squat pozisyonuna geri çekin.

Hiç beklemeden kollar yukarıda, zıplayabildiğiniz kadar yükseğe zıplayın ve bekleme yapmadan başlangıç pozisyonundan devam edin.

Bu egzersiz için tek set maksimum tekrar uygun olacaktır.

SQUATS

Hemen hemen bütün kaslarınızın çalışmasını sağlar. Bu sadece kalori yakmak için değil, aynı zamanda fazla enerji kullanmanıza yardımcı olur. Tekrar edildiğinde sağlıklı bir uyku çekeceğinize eminiz.

Ayakta dik olarak durun ve bacaklarınızı kalça genişliğinde yanlara doğru açın. Sırt ve belinizi sabit tutarak, sanki sandalyeye oturuyormuş gibi yere doğru çömelin. Ağırlığınızı topuklarınıza verin ve diz kapaklarınızın ayak uçlarını geçmemesine dikkat edin. Dizleriniz ayaklarınızla aynı hizada ve kalçanız yere paralel olmalı. 15-20 defa tekrarlayın.