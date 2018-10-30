'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Renkli diş modası şaşkına çeviriyor

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi, ‘gökkuşağı diş’ modasının sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldığını yazdı.

Mavi, pembe, nane yeşili gibi renklerden oluşan gökkuşağı diş boyası son zamanların en sıra dışı güzellik trendi ve akım giderek yayılıyor.

Hatta ABD'li bir şirket sosyal medya trendini hızlı bir şekilde paraya çevirmek isteyerek diş boyalarını 20 dolardan satışa çıkardı.

Daily Mail'e konuşan diş hekimi Ramin Tabib, diş boyasının ilginç olduğunu ancak sağlıklı olduğu konusunda garanti verilemeyeceğini belirtti. Bunun nedeni ise boyanın içeriğinin şirket tarafından açıklanmaması.

24 saat sonra diş macunu ile temizlenebilen boyaların sağlığa zararı henüz bilinmiyor ancak tuhaf trendi festivallerde sık sık göreceğiz gibi gözüküyor.



