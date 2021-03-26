Daha önce böylesini görmediniz! Kulağından çıkan kir doktoru bile şaşkına çevirdi

İngiltere'de Odyolog olarak çalışan Neel Raithatha bugüne kadar en ağır kulak kirini çıkardığını söylediğinde şaşkına çevirdi. Bir hastanın kulağından ölü deri ve kılların birleşiminden oluşan kulak kiri bir gramdan fazlaydı.

Bu durum hastanın dış kulak kanalında kaşıntı, kuruluk ve iltihaplanma olmasına ve dış kulak yolu enfeksiyonu (Otitis Eksterna) oluşturmasına neden oldu.

''EN AĞIR KULAK KİRİ''

Bu resmi olarak Neel'in tek bir kulaktan çıkardığı en ağır kulak kiri parçası. Hastanın kulağında kulak kiri ve ölü deri yoğunlaştı ve saçla matlaştı, çıkarılması on dakika gerektirdi.





