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  4. Daha önce bungalov evde yanarak hayatını kaybeden başörtülü genci suçlayan Yeni Akit yazarı bu kez de okullardaki kirliliği CHP'ye bağladı!

Daha önce bungalov evde yanarak hayatını kaybeden başörtülü genci suçlayan Yeni Akit yazarı bu kez de okullardaki kirliliği CHP'ye bağladı!

30.09.2024 11:11
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30.09.2024 11:11
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Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan temizlikle ilgili videolar geliyor. Özellikle başkent Ankara'dan gelen görüntülerde öğrencilerin pis sınıflarda ders işlemek zorunda kaldığı görülüyor. Bu durumla ilgili olarak tuvaletlerden de görüntüler paylaşıldı. Bakanlık, sıkıntıyı çözmek adına çalışma başlattı. Yeni Akit Yazarı Zekeriya Say, okullardaki bu durumu CHP'ye bağladı.

Okullarda yeni dönem temizlik tartışmaları gölgesinde başladı. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle bazı okullarda velilerin 'iş başa düştü' deyip okulları kendileri temizlemeye başladığı görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki temizlik sorununun giderilmesi için 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bakanlık yetkilileri ayrıca "Okulum Temiz" uygulaması kapsamında 15 Ekim'den itibaren okullarda hijyen denetimi yapacak.

MANSUR YAVAŞ WHATSAPP MESAJINI GÖSTERİP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Okullardaki temizlik sorunu ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da gündemindeydi. Yavaş dünkü konuşmasında okul müdürlerine giden "Belediyeden temizlik istemeyin" mesajını gösterip "Yarın veliler pis bir okulla karşılaşırsa, okul müdürlerine bunu sorsunlar” demişti.

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WhatsApp mesajını ifşa edip sert çıktı WhatsApp mesajını ifşa edip sert çıktı

ZEKERİYA SAY KONUYU CHP'YE BAĞLADI

Bu sırada Yeni Akit yazarı Zekeriya Say'ın konuyu CHP'li belediyelere bağlaması şaşırttı. Daha önce bungalovda çıkan yangında yaşamını yitiren Aleyna Songül Kara hakkında yaptığı 'başörtüsü' eleştirisiyle hafızalara kazınan Say şimdi de okullardaki temizlik sorunu üzerinden CHP'yi hedef aldı.

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"TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE MALZEMESİ İHTİYACI YOK! ŞOV İÇİN GÖNDERDİLER"

CHP'li bazı belediye başkanlarını "ucuz bir siyaset mühendisliğini devreye sokmak" ile suçlayan Say, başkanların "Türkiye genelindeki okullarda temizlik sorunu varmış gibi bir algı oluşturduğunu" öne sürdü. Temizlik görevlisi ve malzemesi ihtiyacı ya da talebi olmadığını savunan Say, CHP'li başkanların okullara temizlik görevlisi ve malzemesi göndermesini "provokasyon, siyasi şov" olarak niteledi.

MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALDI

Say, bu duruma örnek olarak da Mansur Yavaş'ın MEB'e bağlı 265 okulun kendilerinden temizlik talebinde bulunduğu açıklamasını gösterdi, Yavaş'ı "Ankara’nın rögarlarını temizlemediği için en ufak yağışta vatandaşların ölümüyle sonuçlanan sellere sebebiyet vermek" ile suçladı.

"OKULLARI BIRAKIN DA KENDİ ÇÖPÜNÜZE BAKIN"

CHP'li belediyelerin "pislik içinde debelendiğini" ve "çalıştırdıkları personelin SGK prim borcunu ödemediklerini" öne süren Say, okullara temizlik görevlisi ve malzemesi gönderilmesini bir kez de "vatandaşı aldatmaya ve kendilerini devletten güçlü göstermeye yönelik zaman ayarlı provokasyon" olarak niteleyip "Okulları bırakın da siz önce kendi önünüzdeki çöplere bakın!” ifadelerine yer verdi.

BAŞÖRTÜLÜ GENCİ BUNGALOVDA TATİL YAPTI DİYE SUÇLAMIŞTI

Zekeriya Say daha önce de tepki çeken bir paylaşımla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl 27 Şubat'ta Doğukan Kaya (22) ve Aleyna Songül Kara (21), Sapanca'da bungalovda tatil yaparken evde çıkan yangında hayata veda etmişlerdi. Say bu acı gelişmeyi "Öldüklerine mi yanarsın yoksa başörtülü bir kızın, erkek arkadaşıyla hafta sonu tatilini küçücük bungalovda geçirecek kadar yozlaştığına mı?" şeklinde değerlendirmeyi tercih edince tepki çekmişti.

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ABB, 22 OKULA HİJYEN VE TEMİZLİK DESTEĞİ SAĞLADI

İHA'nın aktardığına göre; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) ‘Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek’ projesi kapsamında hijyen ve temizlik desteği talebinde bulunan 10 bin 376 öğrencinin eğitim gördüğü 22 okula hijyen ve temizlik desteği sağladı.

ABB’nin okulların temizlik taleplerini almaya başlamasının ardından 265 okul hizmetten faydalanmak için başvuruda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, başvuran okullardan 106’sının “Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla başvurumuzu iptal ediyoruz”, “Okulda tadilat var”, “Okulda sınav var”, “Velilerin talebi üzerine başvurumuzu iptal ediyoruz” gibi çeşitli nedenlerle son dakikada başvurularının iptalini istediği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara okul temizlik
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