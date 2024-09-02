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  4. 'Tıfıl teğmen' deyip "tipi" üzerinden yargıladı: Zekeriya Say, Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun askerliğini sorguladı

'Tıfıl teğmen' deyip "tipi" üzerinden yargıladı: Zekeriya Say, Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun askerliğini sorguladı

02.09.2024 07:43
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Gazeteci Zekeriya Say'ın iki kadını hedef aldığı sosyal medya paylaşımları gündemde. Say, hem Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'na hem de hem de yaşamını yitiren Yeşilçam yıldızlarından Ahu Tuğba'ya yönelik kullandığı ifadelerle eleştiri oklarını üzerine çekti. Çirkin ifadeler kullanan Say'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Yeni Akit yazarlarından Zekeriya Say, Kara Harp Okulu'nu birincilikle tamamlayan Teğmen Ebru Eroğlu'nun neden askerde olduğunu sorgulayarak dikkatleri üzerine çekti. Üstelik Eroğlu'nu "görünüşü" üzerinden yargılaması da eleştirilerin bir başka nedeni oldu.

"GÖZLERİ RESMEN FELFECİR OKUYOR"

Sosyal medya hesabından Eroğlu'nun Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Say, "Tipe bak! Gözleri resmen felfecir okuyor" diyerek Eroğlu'nu hedef aldı.

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"PEYGAMBER OCAĞINDA NE İŞİ VAR BUNUN"

Say, "900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu. Peygamber ocağında ne işi var bunun!" diyerek Eroğlu'nun askerliğini de sorguladı.

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"TIFIL TEĞMEN, ŞARK KURNAZI"

Say, Eroğlu'na ayrıca "tıfıl teğmen" dediği şöyle bir paylaşım da yaptı:

"TSK iç hizmet kanununda 'laikliği korumak' gibi bir görev tanımı yokken, bu tıfıl teğmen durumdan vazife çıkarıyor. Biz bu şark kurnazını eleştirince de 'Tutuklayın' goygoyu başlıyor. Ne demişim, Dilruba K. gibi 'beyni emcüklenmiş geri zekalı' mı demişim?"

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TEPKİ YAĞDI

Say'ın Ebru Eroğlu'nu hedef almasına kullanıcılar tepki gösterdi. İşte gelen yorumlardan bazıları...

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MERHUM AHU TUĞBA'YI DA YARGILADI

Say'ın bir başka dikkat çeken paylaşımı ise geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Yeşilçam efsanesi Ahu Tuğba hakkındaydı. Say, Ahu Tuğba hakkında ise şöyle bir paylaşıma imza attı:

"Ahu Tuğba evinde ölü bulundu. Seküler sistem sözde sanat adı altında her şeyini sömürdü. Sonunda buruşturup çöpe atar gibi öylece bıraktı. Defalarca tövbe girişimi oldu. Bir Arnavut olarak üzgünüm."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
kara harp okulu Yeni Akit Gazetesi Ahu Tuğba
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