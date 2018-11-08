Daha önce duymamıştık! Bu yoga pozisyonları saç uzatıyor, dökülmesini önlüyor

Hepimiz yogayı, rahatlamak, stresi azaltmak, dayanılıklığı artırmak, genel sağlığımızı iyileştirmek, fiziksel ve zihinsel bir rahatlama tercih ediyoruz. Ancak, yoga yapmak, stresi azalttığı ve kan dolaşımını olumlu etkilediği için saç dökülmesini durdurmak için iyi bir ilaç olabilir. DEVE POZU Deve pozu, saç derisinde kan dolaşımını artıran ve saç kaybını önleyen duruşlardan biridir. Görseldeki gibi dizlerinizin üstüne çökün. Geri eğilin ve ellerinizi ayak bileklerinize koyun. 5 kez nefes alıp verin ve tekrar başlangıç pozisyonuna geri dönün. AŞAĞI DOĞRU BAKAN KÖPEK POZU Bu poz, kan akışını kafa derisine yönlendirir. Bu pozisyonda durarak kalçanızın ağırlığını bacaklarınıza verin. Vücudunuzun V şekli adığından emin olun. 1 ila 3 dakika bu pozisyonda durun. DİZLERİ GÖĞÜSE ÇEKMEK Sırtüstü yatın. Dizlerinizi bükerek ve kollarınızla bacaklarınızı sarın ve göğsünüze çekin. Nefes verirken dizlerinizi göğsünüze yaklaştırın. Nefes alırken serbest bırakın. Pozu yaklaşık 12 kez tekrarlayın. ÖNE EĞİMLİ POZ

Saça oksijen mkitarını artıran başka bir poz. Minderin üstüne oturun görseldeki pozisyonu alın. Kalçanızı dışarı çıkartın, kollarınızla ayaklarınızın altını ya da ayak bileklerinizi tutun. 5 ila 20 nefes alın verin. Ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. OMUZ DURUŞU Nefes alın, bacaklarınızı yukarı kaldırın, ayak parmaklarınız tavana baksın. Vücudunuzu desteklemek için omuzlarınızı ve boynunuzun arkasını kullanın. Omurga ve bacaklarınızın düz bir çizgi oluşturduğundan emin olun. 30 saniye ya da bir dakika bu pozda durun. Bırakırken dizlerinizi yavaşça bükün ve bacaklarınızı aşağı indirin. BİG TOE DURUŞU Bu, kafa derinize kan gönderen ve iyi bir vücut gerginliği sunan başka bir duruş şekli. Bacaklarınızı ve sırtınızı dik tutun. Yavaşça öne doğru eğilin. Ayak parmaklarını tutmaya çalışın. Parmaklarınıza ulaşamazsanız ellerinizi ayaklarınızın yanına koyun. Ya da ayak bileklerinizden tutun. 1 dakika bu şekilde durun ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün. ELMAS POZ Yerde diz çökün ve dizlerinizi birleştirin. Ayaklarınızı kalçalarınızdan daha geniş açın ve ayak üstlerini yere bastırın. Nefes verin ve hafif arkaya doğru oturun. Gövdenizi hafif öne doğru uzatın.

3-Kalçalarınız yerde rahat etmezse bir yoga bloğu üzerinde oturabilirsiniz. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde üst bacağınız üzerine koyun. Omuzlarınızı dikleştirerek gururlu bir kahraman gibi oturun. Bu pozda ilk oturuşunuzda 30 sn ile 1 dk arası kalabilirsiniz. Oturuşunuzu 5 dakikaya kadar geliştirin. Duruştan çıkarken; ellerinizi yere bastırarak kalçalarınızı topuklarınızdan yükseğe kaldırın. Ayak bileklerinizi kalçalarınızın altında çaprazlayın ve tekrar kalçalarınız üzerine oturun. Sonra bacaklarınızı öne doğru esnetin. Dizlerinizi aşağı yukarı sallamak iyi hissettirebilir.