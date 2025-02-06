Daha önce hiç görülmemiş bir virüs bulundu! Yeni salgın nedeni olabilir: "Beyin iltihabı, böbrek ve karaciğer hasarı..."

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'deki Auburn Üniversitesi ile Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Kimya ve Moleküler Biyolojik Bilimler Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, bu hafta ABD'de daha önce hiç görülmemiş bir virüs bulduklarını iddia etti. Bu virüse Camp Hill virüsü adı verildi. Uzmanlar, yeni bulunan gizemli bir virüsün yeni bir salgının nedeni olabileceği konusunda uyardı.

PANDEMİ TEHDİT LİSTESİNDE YER ALIYOR

Alabama'daki sivri farelerde bulunan bu virüsün, ölümcül Nipah ve Hendra virüsleriyle birlikte henipavirüs ailesinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Bunların ikisi de Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi tehdit listesinde yer alıyor ve bu yeni virüsün omurga ve beyin iltihabına, böbrek ve karaciğer hasarına ve solunum sorunlarına neden olabileceği düşünülüyor.

YÜKSEK VAKA ÖLÜM ORANI

Queensland Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Dr. Rhys Parry, "Henipavirüslerle ilişkili yüksek vaka ölüm oranları göz önüne alındığında, Kuzey Amerika'da CHV [Camp Hill virüsü] tespiti, geçmiş ve potansiyel gelecekteki yayılma olayları konusunda endişelere yol açıyor. İnsan enfeksiyonu potansiyeli ve bulaşmayı azaltma stratejileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bulgularımız sivri farelerde CHV'nin yaygınlığını ve coğrafi dağılımını açıklığa kavuşturmaya yardımcı oluyor. Sivri fare henipavirüslerinin kesin bulaşma mekanizmaları henüz netlik kazanmamış olsa da, enfekte hayvanlarla veya onların idrar veya dışkılarıyla doğrudan temas, insanlar için risk oluşturmaktadır" dedi.

TEHDİT EDİCİ BİR DURUM

Ulusal Çevre Sağlığı Derneği'nde halk sağlığı uzmanı olan Dr. David Dyjack, "Bu, tüm insanlık için özellikle tehdit edici olabilir. Geceleri beni uyutmayan üç şey olduğunu söyleyebilirim: Birincisi nükleer savaş. İkincisi değişen iklimin etkileri ve üçüncüsü küresel bir pandemi ve Camp Hill virüsü pandemi endişesinin tam ortasında yer alıyor." diye konuştu.