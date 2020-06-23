Daha Uzun ve Zayıf Görünmek İçin İpuçları

Yatay çizgilerden kaçının! Dikey çizgiler dostunuz olsun. Sizi daha uzun göstermenin yanında, daha da zayıf göstereceklerdir.

Nude ve şampanya tonlarında topuklular giymek de sizi uzun gösterecek ipuçlarından biri. Ayağınızı dikeyde değerlendirmenizi sağlayacaklar ve koyu renk ayakkabılar gibi sert bir geçişe sebep olmadıkları için boyunuz daha da uzayacaktır.

Uzun kaban ve trençkotlar giymek vücudunuzu daha uzun göstermenize yardımcı olur.

Yandan çizgili pantolonlar giyerek bacaklarınızı hem daha ince hem daha uzun gösterebilirsiniz.

Dikey yakalı ve topuklu ayakkabınızı kapatan tulumları tercih ettiğinizde hem üst hem de alt bedeninizi daha ince gösterme şansı yakalayacaksınız.

Uzun ve sallantılı küpeler takarak veya uzun kolyeler takarak boyun kısmınızı daha uzun gösterebilirsiniz.

Her pazartesi diyete başlıyorsunuz değil mi? Başlayamayın. Öncelikle şimdiki haliniz ile neler yapabiliriz gelin bir bakalım!

Kalem etek giyin. Bu tip eteği sadece zayıf kadınların giyebileceği sadece bir şehir efsanesi! Bu parça vücudunuzu daha orantılı gösterecek ve hatlarınızı ortaya çıkartacağı için oldukça kadınsı bir görünüme sahip olacaksınız.

Vücudunuzu şekillendiren korseler tüm kadınların dolabının vazgeçilmezi olmalı. Sizi bir beden küçültmelerinin yanında, eğer ön veya arkasında tam ortadan inen bir fermuar varsa bu detay sizi daha da zayıf gösterecektir.

Bel oyuntusunu vurgulamak, size daha zayıf görünmek için eşsiz bir fırsat yaratacak. Bunu dar bir ceketin tek düğmesini kapatarak rahatlıkla elde edebilirsiniz.

Baştan aşağı aynı renk giyinmek sert renk geçişleri engelleyeceği için vücudunuz daha az bölünür ve daha orantılı görünür. Koyu renkler bu tarzı kullanırken daha çok işe yarar. Ancak aynı rengi kullandığınız kombinler yaparken farklı kumaşlardan kaynaklanan ton farkına dikkat etmeniz gerekir.

Eğer büyük göğüslere sahipseniz straplez üstlerden kesinlikle uzak durmanız gerekir. Bunun yerine daha toparlayıcı ve estetik görünmesi için kalın askılı üstler tercih etmelisiniz.