KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Daha Uzun ve Zayıf Görünmek İçin İpuçları

Daha Uzun ve Zayıf Görünmek İçin İpuçları

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her pazartesi diyete başlıyorsunuz değil mi? Başlayamayın.

Daha Uzun ve Zayıf Görünmek İçin İpuçları

Her pazartesi diyete başlıyorsunuz değil mi? Başlayamayın. Öncelikle şimdiki haliniz ile neler yapabiliriz gelin bir bakalım!

1.Eğer boyunuz daha uzun görünsün istiyorsanız;

Uzun ve sallantılı küpeler takarak veya uzun kolyeler takarak boyun kısmınızı daha uzun gösterebilirsiniz.

Dikey yakalı ve topuklu ayakkabınızı kapatan tulumları tercih ettiğinizde hem üst hem de alt bedeninizi daha ince gösterme şansı yakalayacaksınız.

Yandan çizgili pantolonlar giyerek bacaklarınızı hem daha ince hem daha uzun gösterebilirsiniz.

Yüksek bel pantolonlar giyerek, üst bedeninizin bir kısmını bacaklarınızı uzatmak için kullanabilirsiniz.

Uzun kaban ve trençkotlar giymek vücudunuzu daha uzun göstermenize yardımcı olur.

Nude ve şampanya tonlarında topuklular giymek de sizi uzun gösterecek ipuçlarından biri. Ayağınızı dikeyde değerlendirmenizi sağlayacaklar ve koyu renk ayakkabılar gibi sert bir geçişe sebep olmadıkları için boyunuz daha da uzayacaktır.

2. Eğer daha zayıf görünmek istiyorsanız;

Yatay çizgilerden kaçının! Dikey çizgiler dostunuz olsun. Sizi daha uzun göstermenin yanında, daha da zayıf göstereceklerdir.

Kalem etek giyin. Bu tip eteği sadece zayıf kadınların giyebileceği sadece bir şehir efsanesi! Bu parça vücudunuzu daha orantılı gösterecek ve hatlarınızı ortaya çıkartacağı için oldukça kadınsı bir görünüme sahip olacaksınız.

Vücudunuzu şekillendiren korseler tüm kadınların dolabının vazgeçilmezi olmalı. Sizi bir beden küçültmelerinin yanında, eğer ön veya arkasında tam ortadan inen bir fermuar varsa bu detay sizi daha da zayıf gösterecektir.

Bel oyuntusunu vurgulamak, size daha zayıf görünmek için eşsiz bir fırsat yaratacak. Bunu dar bir ceketin tek düğmesini kapatarak rahatlıkla elde edebilirsiniz.

Baştan aşağı aynı renk giyinmek sert renk geçişleri engelleyeceği için vücudunuz daha az bölünür ve daha orantılı görünür. Koyu renkler bu tarzı kullanırken daha çok işe yarar. Ancak aynı rengi kullandığınız kombinler yaparken farklı kumaşlardan kaynaklanan ton farkına dikkat etmeniz gerekir.

Eğer büyük göğüslere sahipseniz straplez üstlerden kesinlikle uzak durmanız gerekir. Bunun yerine daha toparlayıcı ve estetik görünmesi için kalın askılı üstler tercih etmelisiniz.

Eğer büyük göğüslere sahipseniz bisiklet yaka yerine V yaka tişörtler tercih etmeniz yine daha estetik duracaktır.

3. Uzak durulması gerekenler!

Kalça bölgesinde fazla desen, her zaman daha kalın görünmenize sebep olacaktır. Bu yüzden hareketleri kıyafetleri genelde üst giyimde kullanmalı ve alt giyimde renk olarak sadelikten yana olmalısınız.

Vücudumuzda belirli bölgelerde yağlanma mevcutsa, bol giyinerek bunu kapatmaya çalışabiliriz. Ancak eğer bolluğun oranını iyi ayarlayamazsak özensiz bir görüntü ortaya çıkabilir.

Eğer karın ve bel bölgemizde yağlanma varsa, kesinlikle kaçınmamız gereken bir diğer parça ise düşük belli pantolonlardır. Öncelikle bacak boyunuzun görüntüsünü kısaltacak, sonrasında ise fazlalıklarınıza dikkati çekecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Yeni yaşına teknede girdi!

Yeni yaşına teknede girdi!

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

'Bir daha asla kondom giymeyeceğim' demişti ama... Bomba poz

'Bir daha asla kondom giymeyeceğim' demişti ama... Bomba poz

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklar için 29 Kolay Saç Örgüsü Modeli

Çocuklar için 29 Kolay Saç Örgüsü Modeli

Kolayca Uygulayabileceğiniz 30 Örgülü Saç Modeli

Kolayca Uygulayabileceğiniz 30 Örgülü Saç Modeli

Daha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntem

Daha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntem

Modası Hiç Geçmeyen 33 Farklı Ombre Modeli

Modası Hiç Geçmeyen 33 Farklı Ombre Modeli

Saçlarınızı Güçlendirmek İçin Uygulayabileceğiniz 11 Yöntem

Saçlarınızı Güçlendirmek İçin Uygulayabileceğiniz 11 Yöntem

En Modern 30 Farklı Topuz Saç Modeli: Düz, Dağınık, Sade

En Modern 30 Farklı Topuz Saç Modeli: Düz, Dağınık, Sade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.