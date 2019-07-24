Daimler AG'den ikinci çeyrekte 1,6 milyar avroluk zarar

BERLİN (AA) - Alman otomotiv üreticisi Daimler AG Grubu, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5 artışla 42,7 milyar avro gelir elde ederken, 1,6 milyar avro zarar açıkladı.

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'ta olan Daimler AG Grubu, 2019 ikinci çeyrek mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,8 milyar avro net kar elde eden Daimler, 2019'un aynı döneminde 1,6 milyar avro zarar açıkladı. Şirketin bilançosu, dizel emisyon skandallarındaki yasal zorunluluklar ve hatalı Takata hava yastıklarının geri çağrılmasına yönelik masraflardan etkilendi.

Söz konusu dönemde Daimler AG'nin ortaklarına atfedilen net zarar 1 milyar 300 milyon avro oldu. Hisse başına kazanç ise eksi 1,24 avro olarak belirlendi. Grup gelirleri de önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5 artışla 42,7 milyar avroya yükseldi.

Tüm birimlerdeki toplam Daimler AG satışları, bir önceki yıla göre yüzde 1 düşerek 822 bin seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının 4,2 milyar avroluk istisnai masraf kaleminin etkisi altında oluştuğunu belirterek, "Bu nedenle bu yılın ikinci yarısı için odak noktamız, faaliyet performansımızı ve nakit akışını geliştirmek olacak. Gelecekteki başarılarımızın devam etmesi için grup genelinde performans programlarını yoğunlaştırıyoruz ve ürün portföyünü gözden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

