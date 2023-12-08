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    4. Dalgınlığın en üst seviyesi! Evden çıkarken pantolonunu giymeyi unuttu ancak iş yerinde fark etti... Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

    Dalgınlığın en üst seviyesi! Evden çıkarken pantolonunu giymeyi unuttu ancak iş yerinde fark etti... Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

    08.12.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü unutkanlık ve dalgınlığın bazı durumlarda sınırı olmadığını gösterdi. Bir kadın evden çıkarken pantolon giymeyi unutunca ortaya eğlenceli bir o kadar da ilginç görüntüler çıktı. Genç kadın şortunun olmadığını ancak iş yerinde fark etti.

    Sosyal medyada viral bir görüntüde unutkanlık yaşayan genç bir kadın pantolon giymeden evden çıktı. Tüm gün boyunca pantolonu olmadan gezen kadın durumu iş yerine geldiğinde ancak fark edebildi. Fark ettiğinde ise o anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde genç kadının pantolonunun olmadığını üzerindeki gömleği kaldırarak gösterdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda genç kadın, "Eğer kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız az önce bir modellik ajansından geldim ve fark ettim ki pantolon giymemişim. Bu kalın bir çorap ve pantolon gibi hissettirdi. Uzun gömleğim vardı ve ben hazır olduğumu sandım. Eve geldiğimde buldum" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri eğlenceli bir şekilde karşıladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Nasıl unuttuğunu gerçekten anlayamadım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onu o şekilde sokakta görseydim kesinlikle gülerdim" yorumunu yaptı.

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