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  4. Dalış yapmak için gitmişti! Köpek balığına yem oldu... 68 yaşındaki kadının cansız bedeni köpek balığının midesinden çıkartıldı

Dalış yapmak için gitmişti! Köpek balığına yem oldu... 68 yaşındaki kadının cansız bedeni köpek balığının midesinden çıkartıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 14:25
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Michigan eyaletinin Holland şehrinde yaşayan iki çocuk annesi 68 yaşındaki Colleen Monfore isimli kadın eşi Mike ile birlikte Endonezya'ya dalış yapmak için gitmişti. Deneyimli bir derin deniz dalgıcı olan Monfore köpek balığına yem oldu. Kadının cansız bedeni, köpek balığının midesi yarılarak içinden çıkartıldı.

Dalış yapmak için gitmişti! Köpek balığına yem oldu... 68 yaşındaki kadının cansız bedeni köpek balığının midesinden çıkartıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki Colleen Monfore isimli kadın eşi Mike ile birlikte 7 haftalık bir dalış turuna çıkmıştı. Yakın çevresinde hayalindeki tatili yaşadığını ifa deden Monfore, Timor-Leste'nin kuzeyinde ve Southwest Maluku Regency kıyılarında Pulau Reong adasının etrafında gerçekleştirilen bir dalış sırasında kayboldu.

2 HAFTA BOYUNCA HER YERDE ARADILAR

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Yetkililer 68 yaşındaki kadını 2 hafta boyunca her yerde aradı. Sonunda ise Timor-Leste'deki balıkçılar köpekbalığını yakaladılar ve hayvanın midesinden insan kalıntıları çıktı. Yapılan DNA analizlerinin sonunda insan kalıntılarının Monfore'e ait olduğu ortaya çıktı.

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Aile dostu Rick Sass The Post'a "Bunun bir köpekbalığı saldırısı olduğuna inanmıyoruz. Mike'in suda bir tür tıbbi sorun yaşadığını düşünüyoruz. Dönüş noktasında bir aşağı akıntı vard ancak yönetilebilirdi. Yaklaşık 24 fit aşağıdaydı ve muhtemelen yarım tank havası kalmıştı" dedi.

KÖPEK BALIĞININ PARÇALARI DA GÖSTERDİLDİ

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Colleen Monfore'un tam olarak nasıl öldüğü henüz belli değil. Olay yerine ait fotoğraflarda Monfore'un cansız bedenine ait kalıntıların bulunduğu köpek balığının kesildiği gösterildi. Rick Sass, Monfore'un kocasının sadece onun ölümüyle değil, karısının kalıntılarını eve getirmekle de mücadele ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya köpek balığı
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