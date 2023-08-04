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  4. Danilo Zanna genç aşkıyla görüntülendi! Mehmet Ali Erbil'den şoke eden yorum

Danilo Zanna genç aşkıyla görüntülendi! Mehmet Ali Erbil'den şoke eden yorum

04.08.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2021'de tek celsede evliliklerini bitiren Danilo Zanna genç aşkıyla görüntülendi. Fotoğrafları sosyal medyada gündem olan şef Danilo'ya Mehmet Ali Erbil'den şoke eden bir yorum geldi.

Aralık 2021'de tek celsede boşanan şef Danilo Zanna geçtiğimiz günlerde çalışanları tarafından darp edilmesiyle gündem olmuştu. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye' yarışması ile şöhreti yakalayan İtalyan şefin özel hayatı da sık sık merak ediliyor.

Bu sezon 'All Star' formatıyla TV8 ekranlarında olan fenomen yarışma MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Alkaya ile görüntülendi.

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Genç aşkıyla gündeme gelen şefin fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı. Taciz davasıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde cinselliğini bitmediğini açıklayarak tepki çeken Mehmet Ali Erbil ise şefin fotoğrafına sert çıktı.

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Mehmet Ali Erbil Danilo Zanna'nın fotoğrafına "Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyanı'nı bütün reklamlarda oynatıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin tanıtımı için de bir şey yaptığı yok" diyerek eleştiride bulundu.

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