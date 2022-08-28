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Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı

28.08.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şef Danilo Zanna ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Masterchef Türkiye eski yarışmacısı Pelin Zaman son halini paylaştı. Pelin Zaman'ın son pozlarına takipçilerinin bir kısmı olumsuz yorumlarda bulundu. Zaman'ı görenler "Yazık filtreyi ne kadar abartmışsın" yorumları yaptı.

Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı

Masterchef 2021yarışmacıları arasında bulunan Pelin Zaman yarışma macerası bitmesine rağmen popülerliğini koruyor. Masterchef 2021 yarışması sonrası Danilo Zanna ile aşk yaşadığı haberleriyle dikkat çeken Zaman son pozlarıyla gündemde.

Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çeken isimlerdendi. Zaman'ın son pozları da oldukça beğeni aldı.

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Ancak bazı kullanıcılar Pelin Zaman'ın filtreyi abarttığı görüşündeydi. Eski yarışmacının pozlarına şu yorumlar geldi:

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  • Bu kadar shop'a gerek yok bence zaten güzelsiniz
  • Güzel filtreleme olmuş izlerken böyle değildi yüzün
  • Hepsi çok yapay yüz ile çok oynanmış
  • Zaten güzelsin filtre gereksiz olmuş.


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Danilo Zanna Pelin Zaman ele
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