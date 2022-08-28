Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! MasterChef Pelin Zaman'ın son haline yorum yağdı

Masterchef 2021yarışmacıları arasında bulunan Pelin Zaman yarışma macerası bitmesine rağmen popülerliğini koruyor. Masterchef 2021 yarışması sonrası Danilo Zanna ile aşk yaşadığı haberleriyle dikkat çeken Zaman son pozlarıyla gündemde.

Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çeken isimlerdendi. Zaman'ın son pozları da oldukça beğeni aldı.

Ancak bazı kullanıcılar Pelin Zaman'ın filtreyi abarttığı görüşündeydi. Eski yarışmacının pozlarına şu yorumlar geldi:

Bu kadar shop'a gerek yok bence zaten güzelsiniz

Güzel filtreleme olmuş izlerken böyle değildi yüzün

Hepsi çok yapay yüz ile çok oynanmış

Zaten güzelsin filtre gereksiz olmuş.



