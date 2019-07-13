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Danimarka'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 23:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek: - "Bugün burada onların anısını ne kadar canlı tuttuğumuzu ve ilelebet ne kadar büyük bir minnetle yad edeceğimizi bir kez daha dile getirmek üzere bir araya geldik"

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın Aarhus kentinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğince, ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus'taki Selimiye Camisi Derneğinde düzenlenen programa Büyükelçi Uğur Kenan İpek'in yanı sıra bölgede faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program, 15 Temmuz'u anlatan video gösterimiyle devam etti.

Büyükelçi İpek, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde halkın demokrasiye sahip çıktığını belirterek, 251 kişinin demokrasiyi, bayrağı ve geleceği korumak için yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Bugün burada onların anısını ne kadar canlı tuttuğumuzu ve ilelebet ne kadar büyük bir minnetle yad edeceğimizi bir kez daha dile getirmek üzere bir araya geldik." diyen İpek, 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihinin karşı karşıya kaldığı en büyük terör saldırısı olduğunu kaydetti.

İpek, konuşmasının ardından davetlilerle 15 Temmuz'u konu alan fotoğraf sergisini gezdi.

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