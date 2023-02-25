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  4. Danimarkalı yardım görevlisi Hatay depremini anbean kaydetti! “Titriyorum”

Danimarkalı yardım görevlisi Hatay depremini anbean kaydetti! “Titriyorum”

25.02.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında Hatay’da gönüllü olarak çalışmalara katılan Danimarkalı bir yardım görevlisi 20 Şubat’ta yaşanan Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki depremlerinden ilkini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Danimarkalı görevli depremleri kaydederken korku dolu anlar yaşadı.

Danimarkalı yardım görevlisi Hatay depremini anbean kaydetti! “Titriyorum”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili yerle bir etti. Depremlerin ardından afet bölgelerine dünyanın pek çok yerinden ve Türkiye’den insani ile arama-kurtarma yardımları yağdı. Hatay’ın Antakya ilçesinde devam eden arama kurtarma operasyonlarına katılan bir yardım görevlisi, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerden sadece iki hafta sonra yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremi saniye saniye kaydetti.

KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

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Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik Danimarkalı STK Team Humanity'yi kuran deneyimli bir yardım ve kurtarma görevlisi olan Salaam Aldeen’in cep telefonu kamerasına yansıdı. 6.4 büyüklüğündeki depremden sadece 3 dakika sonrasında Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Danimarkalı kurtarma görevlisi Aldeen, etrafındaki binaların yıkıldığını büyük bir panikle anlattı.

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