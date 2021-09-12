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  4. Danla Bilic'in 'gay' çıkışı Kerimcan Durmaz'ı kızdırdı: Hadsiz

Danla Bilic'in 'gay' çıkışı Kerimcan Durmaz'ı kızdırdı: Hadsiz

12.09.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic son açıklamasıyla eski dostu Kerimcan Durmaz'dan tepki gördü. Danla Bilic beğendiği erkekler sorulunca bakın ne dedi.

Danla Bilic, uzun bir aradan sonra yeniden YouTube'a geri döndü. Dönmesiyle de sansasyon yaratması bir oldu! Bilic ilk olarak yakın arkadaşı Ala Tokel'i ağırladı.

Birbirlerine zor sorular soran ikili, yaptıkları açıklamalarla tartışma yarattı. Özellikle Danla Bilic'in 'yeni nesil bana gay gibi geliyor' açıklaması Kerimcan Durmaz dahil herkesi epey kızdırdı!

Ekran Alıntısı

Danla Bilic 'Ben kimi beğeniyorum ki? Yeni nesili düşünüyorum, hepsi gay gibi geliyor...' deyince tepki çekti. Kerimcan Durmaz bu yoruma "Hadsiz" diyerek tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Kerimcan Durmaz
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