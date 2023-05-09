Danla Bilic'in o sözleri günlerdir gündemde! "Ben eskort değilim"

YouTube videolarıyla ünlenen ve Instagram'da 7 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic sosyal medyayı sallayan açıklamalara imza attı.

Yeni bir formata geçtiği programında, İbrahim Selim'i konuk alan Bilic herkesin kendini fenomen olarak göstermesinden rahatsız.

Danla Bilic'in günlerdir konuşulan o sözleri ve sitemi şöyle:

"Müzik dünyasında müzisyenler nasıl bir meslek birliğine üye oluyorlarsa, influencerlarda da aynı şey olmalı. Herkes influencerım diyor. Her 50-60 bin takipçisi olan, af edersiniz eskortlar bile kendini influencer olarak tanıtıyor. Sonra bir yerde influencerlar konuşulduğunda bizleri de eskort sanıyorlar. Ben eskort değilim."