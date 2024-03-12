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    4. Dansı gelin ve damadı gölgede bıraktı! Sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı... "Tarkan görse kıskanır"

    Dansı gelin ve damadı gölgede bıraktı! Sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı... "Tarkan görse kıskanır"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 15:18
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    Gebze'de bir düğün salonunda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam sergilediği dans performansıyla herkesi şaşkına çevirdi.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Gebze'de gerçekleştirilen bir düğün töreni yer aldı. Düğün salonunda yapılan düğünde kendisini piste atan yaşlı bir adamın dansı herkesi kendisini hayran bıraktı.

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    Çevresindekiler yaşlı adamın performansını gördükleri anda cep telefonuna sarılarak kaydetmeye başladı.

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    Görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tarkan görse kıskanır" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nasıl bir enerji inanılmaz" yorumunu ekledi.

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