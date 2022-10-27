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Darmaduman hangi diziden uyarlama? Darmaduman oyuncuları kimler? İşte merak edilenler

27.10.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darmaduman dizisinin hangi diziden uyarlama olduğu seyirciler tarafından araştırma konusu oldu. Fox Tv'nin yeni dizisi Darmaduman ile beraber dizi hakkında birçok detay merak konusu oldu. Her perşembe akşamı seyirciyle buluşacak olan Darmaduman dizisinin başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler yer alıyor. Peki, Darmaduman hangi diziden uyarlama? Darmaduman oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Darmaduman hangi diziden uyarlama? Darmaduman oyuncuları kimler? İşte merak edilenler

"Darmaduman dizisi uyarlama mı?" ve "Darmaduman dizisi hangi diziden uyarlama?" sorularının yanıtları dizinin seyircileri tarafından merak edildi. Darmaduman dizisi tamamlanan çekimlerin ardından seyirciyle buluşacak. Ay Yapım imzalı gençlik dizisi Darmaduman Fox Tv'de ekranlara gelecek. Darmaduman dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini ise Damla Serim üstlendi.

darmaduman oyuncuları

DARMADUMAN UYARLAMA MI?

Gençlik ve dram türündeki Darmaduman dizisi yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan 'Beverly Hills, 90210'un lokal uyarlamasıdır.

DARMADUMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fox Tv'nin iddalı yapımı Darmaduman 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00'de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak.

DARMADUMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Darmaduman dizisi bir üniversite kampüsünde çekiliyor. Fox Tv Darmaduman dizisi çekimlerinin yapıldığı yer İstanbul Piri Reis Üniversitesi. Darmaduman dizisi Özel Piri Reis Üniversitesi Deniz Kıyısında Kampüsünde çekiliyor.

Ayrıca İstanbul’a yeni gelen aile, büyükannelerinin evine yerleşiyor. Büyükanne rolündeki Meral Çetinkaya’nın yaşadığı ev İstanbul'da buluan bu ev müstakil konak.

darmaduman

DARMADUMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı. Yıllar süren küslüğün ardından, İstanbul’daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı ve çevresinden kesitler gördüğümüz tanıtım, diziye dair heyecanı artırırken oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Darmaduman, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayeleri ile karşımıza çıkacak.

DARMADUMAN OYUNCULARI KİMLER?

Mert Yazıcıoğlu - Kerem
Hafsanur Sancaktutan - Derin
Aslıhan Malbora - Ece
Aytaç Şaşmaz - Evren
Nur Fettahoğlu - Beliz
Necip Memili - Harun
Meral Çetinkaya - Ayla
Metin Coşkun - Asaf
Aslı Orcan -

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