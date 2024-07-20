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    4. Datça'da bir restorandaki menü fiyatları sosyal medyada gündem oldu! "Böyle 1 tane müşteri bulamazsın"

    Datça'da bir restorandaki menü fiyatları sosyal medyada gündem oldu! "Böyle 1 tane müşteri bulamazsın"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.07.2024 14:56
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu ve tepkilerin odağına yerleşti. Datça'da bir balık restoranın menüsü olduğu iddia edilen tahtadaki fiyatlar görenleri şaşkına çevirdi. Fiyatlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

    Datça'da bir restorandaki menü fiyatları sosyal medyada gündem oldu! "Böyle 1 tane müşteri bulamazsın"

    Yunanistan kapı vizesiyle birlikte yerli turistlerin Türkiye'de bulunan tatil noktalarından yavaş yavaş uzaklaşmaları sezonu etkiledi. Türkiye'deki turist yerlerde doluluk oranları önceki yıllara kıyasla düşerken Datça'da bir balık restoranının menüsü tepkilerin odağına yerleşti.

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    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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    Restoranın kapısına asılan menüde fiyatlar levrek 1.500 TL, çipura 1.500-2000 TL, kaya levreği 1.500 TL, lagos 3.000 TL, fangiri 3.000 TL, barbun 3.500 TL ve jumbo karides ise 8.000 TL olarak belirlendi. O fiyatlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle 1 tane müşteri bulamazsın" yorumu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu fiyatlar ne böyle?" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir 0 fazla yazılmış" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Datça
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