Davet tarzı yine dikkat çekti! Selen Görgüzel'e yorum yağdı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Her açıklaması, her sahnesi ve her dansı olay olan Selen Görgüzel son dönemde yaptırdığı estetiklerle dikkat çekmişti.

Tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı gibi ameliyatlar geçiren ünlü isim estetiklerine tam tamına 700 bin TL ödedi. Sonuçtan memnun kaldığını her fırsatta dile getiren ünlü isim şimdi de davet tarzıyla gündem oldu.

KOMBİNİ DİLLERE DÜŞTÜ

Siyah uzun bir etek giyen Görgüzel, kombinini sütyen tarzı çiçek desenli kırmızı bir büstiyer ile tamamladı. Yılın en iyi giyinen pop sanatçısı ödülünü alan ünlü isim geceden karelerini peş peşe paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin o karelerine kısa sürede yorum yağdı. Selen Görgüzel'e 'Şaşırdı artık', 'Giyinmeyi unutuyor' gibi yorumlar yapıldı.