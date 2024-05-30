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Davet tarzı yine dikkat çekti! Selen Görgüzel'e yorum yağdı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 15:46
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel son dönemde yaptırdığı estetikler ve sahne tarzı ile gündemden düşmüyor. Tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı gibi ameliyatlarla bambaşka biri olan Görgüzel davet tarzıyla yine dikkat çekti. Ünlü isme yorum yağdı.

Davet tarzı yine dikkat çekti! Selen Görgüzel'e yorum yağdı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Her açıklaması, her sahnesi ve her dansı olay olan Selen Görgüzel son dönemde yaptırdığı estetiklerle dikkat çekmişti.

Tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı gibi ameliyatlar geçiren ünlü isim estetiklerine tam tamına 700 bin TL ödedi. Sonuçtan memnun kaldığını her fırsatta dile getiren ünlü isim şimdi de davet tarzıyla gündem oldu.

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KOMBİNİ DİLLERE DÜŞTÜ

Siyah uzun bir etek giyen Görgüzel, kombinini sütyen tarzı çiçek desenli kırmızı bir büstiyer ile tamamladı. Yılın en iyi giyinen pop sanatçısı ödülünü alan ünlü isim geceden karelerini peş peşe paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin o karelerine kısa sürede yorum yağdı. Selen Görgüzel'e 'Şaşırdı artık', 'Giyinmeyi unutuyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Selen Görgüzel
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