Davutoğlu Van’da asansör kazası geçirdi! (Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumu nasıl?)

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun cumartesi günü gerçekleştirdiği Van gezisi sırasında asansör kazası yaşadığı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Gelecek Partisi Basın Müşaviri Ufuk Karcı tarafından yapılan açıklamaya göre, Davutoğlu Van'da planlanmış bir radyo mülakatına giderken binanın asansöründe kaza yaşandı.

Asansör hareket ettikten bir süre sonra bir kat aşağıya düştü. Karcı, doktorların yapılan tetkikler sonrasında Davutoğlu’na dinlenme tavsiyesinde bulunduklarını, bu hafta gerçekleştirmesi planlanan Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

DAVUTOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU

Karcı, “Sayın Genel Başkanımızın şu anki sağlık durumu iyi olup en kısa süre içinde tüm programlarına kaldığı yerden devam edecektir” dedi.



