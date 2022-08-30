Dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile dikkat çeken Arçelik Airfryer incelemesi

Birbirinden lezzetli yemekler yapmak artık çok kolay! Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz ile ilk defa yemek yapanlar bile usta aşçılar gibi kızartmalar ve ızgara yemekleri yapabiliyor. Fırın ve fritözün birleşimi olan bu cihaz, sıcak havayı kullanarak yiyecekleri olabilecek en lezzetli şekilde pişiriyor. Üstelik bunu yaparken hem mutfağınızı kirletmiyor hem size hiç zahmet vermiyor. Haydi gelin, Arçelik airfryer modelini beraber inceleyelim.

Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz

Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz'ün özellikleri

Airfryer, sıcak hava kullanarak az bir yağ ile kızartmayı taklit ederek yemek pişiren özel bir fırın. Airfryerların en büyük özelliği ise çok düşük miktarda yağ kullanarak yemek yapması. Endüstriyel mutfaklardan evlere doğru yolculuğu hızlanan airfryerlar, artık çok daha kompakt ve kullanışlı bir ürün hâline geldi. Ev tipi airfryerlardan olan Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz, üstün teknik özellikleriyle yemeklerinize lezzet katar. Yemekleri mükemmel şekilde pişiren ürünün çekmeceli haznesi, yanmaz ve yapışmaz malzeme ile kaplı olarak üretilir. Bu sayede yemek yaparken kirlenen bu alanın temizliği çok kolay şekilde yapılır. Gövde kısmı plastikten üretilen ürün, bu sayede hafif ve sağlam bir yapı gösterir. Fonksiyonel pek çok özelliği bünyesinde barındıran fritözün üzerinde yer alan çalışma göstergesi sayesinde cihazın başında beklemeniz gerekmez. Üzerinde zamanlayıcı ve ısı ayarı bulunur. Böylece kolaylıkla istediğiniz seviyede ayar yapabilirsiniz. Kullanımı çok kolay olan bu fritöz sayesinde hemen herkes çok lezzetli kızartmalar yapabilir. Küçük ve yuvarlak hatlı tasarımıyla mutfakta yer kaplamayan model, çok şık ve sade bir görüntü sergiler. Ürünün üç litrelik haznesi tek seferde büyük porsiyon patates kızartması, orta boy bir tavuk veya kahvaltılar için pişi yapmaya yeterli olur. 1300 W gücünde çalışan cihaz, hızlı ve lezzetli bir şekilde yemeklerinizi pişirirken ses konusunda sizi rahatsız etmeden çalışır. Isı ayarı sayesinde yemeklerinizi tam olarak istediğiniz seviyede kızartabilir, zaman ayarı sayesinde de iyice pişmesini sağlayabilirsiniz. Arçelik airfryer yorumları ise olumlu deneyimler içerir.

Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz'ün avantaj ve dezavantajları

Öncelikle Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz ürününün avantajlarına bir göz atalım:

Kompakt yapısı ve yuvarlak hatları sayesinde mutfakta az yer kaplar.

Ürünün plastik gövdesi, oldukça hafif ve sağlam bir yapı sergiler.

1300 W gücü ile yorulmadan çalışır bu sebeple çalışma esnasında sesinde bir artış olmaz.

Nispeten sessiz çalışan yapısı sayesinde cihaz, herkes uyurken dahi kullanılabilir.

Üç litre kapasitesindeki haznesi her türlü yemek için yeterli olur.

Yanmaz ve yapışmaz kaplaması ile temizliği çok kolay yapılır.

Çıkabilir tel ve tencere sistemiyle kolaylıkla yıkanabilir.

Manuel ısı ve süre ayarı sayesinde istenilen seviyede pişirme yapmayı sağlar.

Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz modelinin dezavantajlarına beraber bakalım:

Çok kalabalık aileler için cihazın üç litre haznesi yeterli olmayabilir.

Ürün, dijital ekran tercih edenlere hitap etmeyebilir.

Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz'ü kullananların yorumları

Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz ürününü satın alan kullanıcıların hemen hepsi üründen çok memnun olduğunu belirtiyor. Özellikle kompakt ve az yer kaplayan tasarımı ve açık renkli şık tasarımıyla mutfaklarına çok yakıştığını söylüyor. Bazı kullanıcılar, dijital cihazları kullanmakta zorlandığını, kullanışlı yapısı ve kolay ayarlanabilir seçeneklerinden dolayı bu ürünü tercih ettiğini söylüyor. Bir kullanıcı ise bu ürünü aldıktan sonra karnıyarık gibi yemekleri yapmanın çok daha kolay olduğunu ve mutfağının artık hep tertemiz kaldığını belirtmiş. Arçelik Airfryer kullanıcı yorumlarında en çok memnun olunan nokta ise çok az bir yağ ile bolca yemek yapma şansı bulmak. Bu şekilde kullanıcılar, hem daha sağlıklı yemekler pişiriyor hem daha az yağ tüketiyor.

Arçelik FR 6032 A Resital Az Yağlı Fritöz'e alternatif ürünler

1. Rapid air teknolojisi ile çok az yağ kullanın: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

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Arçelik Airfryer yorumlarında en çok kıyaslanan ürünlerden biri olan Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz, çıtır çıtır yiyecekler için rapid air teknolojisini kullanır. Bu ürünle kızartma, fırınlama, ısıtma ve fırında kızartma yemekleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda ürünle gelen NutriU uygulamasından 350'den fazla lezzetli tarife göz atabilirsiniz. Cihazın ayrılabilir büyük parçaları kolaylıkla bulaşık makinesinde yıkanabilir. QuickClean sepeti ise kolay temizleme için yanmaz malzemeyle üretilir.

2. Airfryer ile teknolojinin buluşma noktası: Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz

İçerisinde 100'den fazla tarif içeren Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 L Fritöz, yağsız şekilde en çıtır kızartmaları yapmanızı sağlar. OLED dokunmatik ekranı üzerinden kontrol edilen ürün, 3.5 litre kapasitesiyle bir ailenin talebini rahatlıkla karşılayabilir. Çıkarılabilir tepsisi sayesinde kolaylıkla yıkanabilen malzemelere sahip fritöz, Wi-Fi bağlantısıyla mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilir. Sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmak için saatler harcamanıza gerek kalmaz.

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3. Mutfaktaki en yeni yardımcınız: Electrolux Explore 6 AirFryer 8 Programlı Dokunmatik LCD Ekranlı 3.5L Kapasiteli

Sağlıklı kızartma yemek isteyenlerin imdadına yetişen Electrolux Explore 6 AirFryer 8 Programlı Dokunmatik LCD Ekranlı 3.5L Kapasiteli, çok yönlü bir mutfak aleti olarak bilinir. Kavurma, kızartma, fırınlama ve ızgara yemeklerini tek cihazla yapmanın kolaylığı ile tanışmanızı sağlar. Önceden ayarlı sekiz farklı pişirme programı sayesinde lezzetli yemekleri kolaylıkla yapabilir, yemek sonrası ise ürünün çıkarılabilir parçalarını bulaşık makinesinde temizleyebilirsiniz.

4. Geniş aileler için ideal: Philips Premium Airfryer XXL Fritöz

Philips Premium Airfryer XXL Fritöz, geniş aileler tarafından tercih edilen yüksek pişirme kapasitesi sunar. Ürün, fonksiyonel yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanır. Otomatik kapanma ve ısı koruma özellikli olan cihazın çıkarılabilen bütün parçaları, bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanır. Yemekler hazır olduktan sonra cihaz, sinyal vererek kullanıcıyı uyarır. LED ekran ve patentli rapid air teknolojisine sahip modeli, açma kapama düğmesiyle istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

5. Geniş boy airfryer arayanlar için ideal: Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Airfryer

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Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Airfryer, 4.2 litre pişirme haznesiyle bir ailenin yemek ihtiyacını rahatlıkla karşılar. Gelişmiş teknolojisiyle sıcak hava kullanarak kızartma ve ızgara fonksiyonunu birleştiren ürün, az yağla çıtır çıtır sonuçlar almanızı sağlar. Yumuşak veya sulu et ile sebzeleri, alüminyum ızgara kullanarak pişirir ve lezzetli hâle getirir. Klasik fırından %49 daha hızlı pişirerek zamandan tasarruf sağlar.

6. Uygun fiyatlı airfryer arayanlara: Kiwi KAF 5515 Airfryer Yağsız Fritöz Kızartma Makinesi

İki litre kapasitesiyle nispeten daha kompakt ve yer kaplamayan bir yapıya sahip Kiwi KAF 5515 Airfryer Yağsız Fritöz Kızartma Makinesi, lezzetli yemekler yapmaya olanak tanır. Kullanımı kolay olan cihaz, 30 dakika zamanlayıcı ve uyarı sesiyle başında beklemeden kızartma yapmaya yardımcı olur. Ayarlanabilir pişirme sıcaklığı sayesinde yemekleri istediğiniz seviyede kızartmanızı sağlar. Böylece az yağlı ve sağlıklı yemekler yapmak çok kolay olur.