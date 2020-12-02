Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dedikodu kotamızı doldurduk! 2 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

Dedikodu kotamızı doldurduk! 2 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

Seray Üstün Seray Üstün 02.12.2020 18:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dedikodu kotamızı doldurduk! 2 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

2 Aralık’ta magazin gündeminde birbirinden çok ses getiren gelişme yaşandı. Tüm gün hangi olaya şaşıracağımızı şaşırdık. Şoförünü azarlayanlar, paylaşımına beğen yağanlar, eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayanlar, mini etekli paylaşım yapanlar, barışanlar, koronavirüs engeline takılanlar, hakaret cezası alanlar, annelik aşkı kabaranlar...

Daha neler neler? İşte 2 Aralık magazin gündeminde yaşananlar... Kahveleriniz hazırsa baş döndürücü bir magazin turuna çıkıyoruz.

HANDE ERÇEL

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel önceki gün Etiler'de ki bir hastanede görüntülendi. Doğum yapan bir arkadaşını ziyaret etmek için hastaneye geldiği öğrenilen Hande Erçel, hastane çıkışı gazetecileri karşısında görünce şok oldu. Erçel'in giydiği yağmurluk ve çizmenin fiyatı ise dudak uçuklattı. Ünlü oyuncunun arabaya bindikten sonra şoförüne kızması ise şaşkınlık yarattı.

Hande Erçel herkesin içinde şoförünü azarladıHande Erçel herkesin içinde şoförünü azarladı

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Yeşilçam'ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğrafını paylaştı. Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Yeşilçam'ın güzel ismi Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı!Yeşilçam'ın güzel ismi Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı!

YAŞAR ALPTEKİN

Yaşar Alptekin ile 21 yıl aradan sonra 2019 yılında yeniden evlendiği eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti. Acı haberi Yaşar Alptekin sosyal medyadan duyurdu.

Yaşar Alptekin'in acı günü! Eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybettiYaşar Alptekin'in acı günü! Eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

DEFNE SAMYELİ

Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına giren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Defne Samyeli'nin 17 yaşına basan kızı Derin Talu'dan mini etekli paylaşımDefne Samyeli'nin 17 yaşına basan kızı Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

DEMET AKALIN-DENİZ SEKİ

Şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren Çağla'yı programında ağırladığı için yakın arkadaşı Demet Akalın'a küsmüştü. Ancak ikili arasındaki buzlar eridi. Önceki gün menajeri ve arkadaşı Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Akalın'a zeytin dalı uzattı.

Deniz Seki ve Demet Akalın barıştıDeniz Seki ve Demet Akalın barıştı

DEMET ÖZDEMİR

TV8 ekranlarında herkesin severek takip ettiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle yeniden gündeme gelen güzel oyuncu Demet Özdemir, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da son olarak mini etekli pozlarını sergileyen güzel oyuncunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

SADAKATSİZ

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı 'Sadakatsiz' dizisinin hayranlarını üzen haber geldi. Dizi bu hafta Covid-19 engeline takıldı.

Sadakatsiz hayranlarına kötü haber! O engele takıldıSadakatsiz hayranlarına kötü haber! O engele takıldı

BARBAROS ŞANSAL

Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz'ın modacı Barbaros Şansal'a açtığı hakaret davasında karar çıktı.

Barbaros Şansal'a hakaret cezasıBarbaros Şansal'a hakaret cezası

GAMZE ERÇEL

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabından 11 aylık kızı Aylin Mavi'nin fotoğraflarını paylaştı. Erçel, gönderisine "Nasıl bir sevgi bu? Her gün 'ona yetiyor muyum, ona yeterince sevgimi gösterebiliyor muyum?' diye kendimi sorguluyorum. Saçmalık bu annelik" notunu düştü.

Gamze Erçel: Saçmalık bu annelikGamze Erçel: Saçmalık bu annelik

AKASYA ASILTÜRKMEN

Oyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini ti’ye aldı.

Akasya Asıltürkmen estetik olmuştu! İşte son hali...Akasya Asıltürkmen estetik olmuştu! İşte son hali...

BRİTNEY SPEARS

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, 39 yaşına girdi. Spears'ın bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sam Asghari, şarkıcının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Yıl sonuna kadar kutlayacağız. Pasta yeme başlasın" sözleriyle kutladı.

Britney Spears 39 yaşına girdiBritney Spears 39 yaşına girdi

BONUS

2 Aralık'ta olanları öğrendik dedikodunun 'Öncesinde neler oldu' diyenler için çok geçmişe gitmeden mini bir özet veriyoruz.

Dedikodu kotamızı doldurduk! 1 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?Dedikodu kotamızı doldurduk! 1 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler! Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!
Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

ABD ordusunda Tom Cruise’lu Top Gun filmine veto!

ABD ordusunda Tom Cruise’lu Top Gun filmine veto!

Tüm Zamanların En İğrenç Filmi yeniden piyasada!

Tüm Zamanların En İğrenç Filmi yeniden piyasada!

Göbeklitepe'yi tahtından edebilir!

Göbeklitepe'yi tahtından edebilir!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Diğer Haberler

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

Toplumun kanayan yarası haline gelen kadına şiddet konusunda fikirlerinizi sorduk!

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Cinsiyet değiştirdikten sonra yepyeni bir bedene kavuşan Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Milli duyguların arşa çıktığı, ‘Asın bayrakları’ dedirten olaylar

Milli duyguların arşa çıktığı olaylar

Türkiye’de son dönemde popüler olmaya başlayan rap müziğin en ses getiren atışmaları!

Rap müzik denilince akla gelen diss savaşları!

Ölüm yıldönümünde Pablo Escobar hakkında şaşırtan 10 gerçek!

Pablo Escor hakkında şaşırtan 10 gerçek!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.