Dedikodu kotamızı doldurduk! 2 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

Daha neler neler? İşte 2 Aralık magazin gündeminde yaşananlar... Kahveleriniz hazırsa baş döndürücü bir magazin turuna çıkıyoruz.
'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel önceki gün Etiler'de ki bir hastanede görüntülendi. Doğum yapan bir arkadaşını ziyaret etmek için hastaneye geldiği öğrenilen Hande Erçel, hastane çıkışı gazetecileri karşısında görünce şok oldu. Erçel'in giydiği yağmurluk ve çizmenin fiyatı ise dudak uçuklattı. Ünlü oyuncunun arabaya bindikten sonra şoförüne kızması ise şaşkınlık yarattı.
Yeşilçam'ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğrafını paylaştı. Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.
Yaşar Alptekin ile 21 yıl aradan sonra 2019 yılında yeniden evlendiği eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti. Acı haberi Yaşar Alptekin sosyal medyadan duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına giren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren Çağla'yı programında ağırladığı için yakın arkadaşı Demet Akalın'a küsmüştü. Ancak ikili arasındaki buzlar eridi. Önceki gün menajeri ve arkadaşı Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Akalın'a zeytin dalı uzattı.
TV8 ekranlarında herkesin severek takip ettiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle yeniden gündeme gelen güzel oyuncu Demet Özdemir, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da son olarak mini etekli pozlarını sergileyen güzel oyuncunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı 'Sadakatsiz' dizisinin hayranlarını üzen haber geldi. Dizi bu hafta Covid-19 engeline takıldı.
Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz'ın modacı Barbaros Şansal'a açtığı hakaret davasında karar çıktı.
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabından 11 aylık kızı Aylin Mavi'nin fotoğraflarını paylaştı. Erçel, gönderisine "Nasıl bir sevgi bu? Her gün 'ona yetiyor muyum, ona yeterince sevgimi gösterebiliyor muyum?' diye kendimi sorguluyorum. Saçmalık bu annelik" notunu düştü.
Oyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini ti’ye aldı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, 39 yaşına girdi. Spears'ın bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sam Asghari, şarkıcının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Yıl sonuna kadar kutlayacağız. Pasta yeme başlasın" sözleriyle kutladı.
2 Aralık'ta olanları öğrendik dedikodunun 'Öncesinde neler oldu' diyenler için çok geçmişe gitmeden mini bir özet veriyoruz.
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