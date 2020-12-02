Dedikodu kotamızı doldurduk! 2 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel önceki gün Etiler'de ki bir hastanede görüntülendi. Doğum yapan bir arkadaşını ziyaret etmek için hastaneye geldiği öğrenilen Hande Erçel, hastane çıkışı gazetecileri karşısında görünce şok oldu. Erçel'in giydiği yağmurluk ve çizmenin fiyatı ise dudak uçuklattı. Ünlü oyuncunun arabaya bindikten sonra şoförüne kızması ise şaşkınlık yarattı.

Daha neler neler? İşte 2 Aralık magazin gündeminde yaşananlar... Kahveleriniz hazırsa baş döndürücü bir magazin turuna çıkıyoruz.

DEMET AKALIN-DENİZ SEKİ

Şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren Çağla'yı programında ağırladığı için yakın arkadaşı Demet Akalın'a küsmüştü. Ancak ikili arasındaki buzlar eridi. Önceki gün menajeri ve arkadaşı Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Akalın'a zeytin dalı uzattı.

DEMET ÖZDEMİR

TV8 ekranlarında herkesin severek takip ettiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle yeniden gündeme gelen güzel oyuncu Demet Özdemir, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da son olarak mini etekli pozlarını sergileyen güzel oyuncunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

SADAKATSİZ

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı 'Sadakatsiz' dizisinin hayranlarını üzen haber geldi. Dizi bu hafta Covid-19 engeline takıldı.

BARBAROS ŞANSAL

Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz'ın modacı Barbaros Şansal'a açtığı hakaret davasında karar çıktı.

GAMZE ERÇEL

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabından 11 aylık kızı Aylin Mavi'nin fotoğraflarını paylaştı. Erçel, gönderisine "Nasıl bir sevgi bu? Her gün 'ona yetiyor muyum, ona yeterince sevgimi gösterebiliyor muyum?' diye kendimi sorguluyorum. Saçmalık bu annelik" notunu düştü.