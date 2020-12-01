Dedikodu kotamızı doldurduk! 1 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

Bu yılın sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi geldi. İddiaya göre; Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, kendini izole etmek için evine döndükten kısa bir süre sonra çift ayrılık kararı aldı.

Paylaşımlarıyla olay olan Duygu Özaslan: Benim kilomun peşini bıraksak mı artık?

Yazın gerçek hali ortaya çıkan Duygu Özaslan sosyal medyada gündem olmuş ve tepki çekmişti. Paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasında fark olay olunca Duygu Özaslan'ın paylaşımlarına kimse inanmamaya başlamıştı. Ünlü fenomen şimdi de spor tavsiyeleriyle dikkat çekti.

Koronavirüs vaka sayılarının artmasından sonra kısıtlamalar da artırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyan Haluk Levent yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti.

Daha neler neler? İşte 1 Aralık magazin gündeminde yaşananlar... Kahveleriniz hazırsa baş döndürücü bir magazin turuna çıkıyoruz.

GÖKÇE BAHADIR-KEREM TUNÇERİ

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Gökçe Bahadır'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Söylentilere göre; İkili bir AVM'de alışveriş yaparken görüldü. Çıkan haberlerden sonra oyuncunun menajerlik şirketi iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Tanışmıyorlar bile" açıklamasını yaptı.

SERMİYAN MİDYAT

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyat Midyat, önceki gün Cihangir'deydi. Midyat, konuyla ilgili, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" dedi.

RIHANNA- ASAP ROCKY

Rihanna ile ilgili aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Suudi milyarder Hassan Jameel'den ayrılan Rihanna'nın arkadaşı ASAP Rocky ile aşk yaşadığı iddia edildi.

AYYÜCE KAMİT

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayyüce Kamit, Uğur Kardaş'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Yaşadığı dramı ilk kez anlatan 24 yaşındaki Ayyüce Kamit, sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

MİRAY DANER-BORAN KUZUM

Saygı dizisinde yeniden bir araya gelen Miray Daner ve Boran Kuzum birbirine çok yakıştırılan ikililer arasında. Daner partneriyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.