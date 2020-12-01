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Dedikodu kotamızı doldurduk! 1 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

Seray Üstün Seray Üstün 01.12.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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Dedikodu kotamızı doldurduk! 1 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

1 Aralık’ta magazin gündeminde birbirinden çok ses getiren gelişme yaşandı. Tüm gün hangi olaya şaşıracağımızı şaşırdık. Koronavirüs önlemlerine tepki gösterenler, kilosunun derdine düşenler, ayrılanlar, kızının ilk kez fotoğrafını paylaşanlar, aşk haberlerini yanıtlayanlar, mesleği bırakacağını söyleyenler, aşk iddiaları...

Daha neler neler? İşte 1 Aralık magazin gündeminde yaşananlar... Kahveleriniz hazırsa baş döndürücü bir magazin turuna çıkıyoruz.

HALUK LEVENT

haluk levent

Koronavirüs vaka sayılarının artmasından sonra kısıtlamalar da artırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyan Haluk Levent yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti.

Koronavirüs önlemlerini duyan Haluk Levent: 'Kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak...'Koronavirüs önlemlerini duyan Haluk Levent: 'Kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak...'

DUYGU ÖZASLAN

duygu özaslan

Yazın gerçek hali ortaya çıkan Duygu Özaslan sosyal medyada gündem olmuş ve tepki çekmişti. Paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasında fark olay olunca Duygu Özaslan'ın paylaşımlarına kimse inanmamaya başlamıştı. Ünlü fenomen şimdi de spor tavsiyeleriyle dikkat çekti.

Paylaşımlarıyla olay olan Duygu Özaslan: Benim kilomun peşini bıraksak mı artık?Paylaşımlarıyla olay olan Duygu Özaslan: Benim kilomun peşini bıraksak mı artık?

HADİSE-KAAN YILDIRIM

kaan yıldırım hadise

Bu yılın sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi geldi. İddiaya göre; Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, kendini izole etmek için evine döndükten kısa bir süre sonra çift ayrılık kararı aldı.

Karantina yaramadı! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldıKarantina yaramadı! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı

AYŞECAN TATARİ

ayşecan tatari

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tatari'nin "Müjgan'ım, kızım" notuyla yayınladığı gönderiye beğeni yağdı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kızını paylaştı! Beğeni yağdıÇocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kızını paylaştı! Beğeni yağdı

GÖKÇE BAHADIR-KEREM TUNÇERİ

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Gökçe Bahadır'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Söylentilere göre; İkili bir AVM'de alışveriş yaparken görüldü. Çıkan haberlerden sonra oyuncunun menajerlik şirketi iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Tanışmıyorlar bile" açıklamasını yaptı.

Gökçe Bahadır'dan Kerem Tunçeri açıklamasıGökçe Bahadır'dan Kerem Tunçeri açıklaması

SERMİYAN MİDYAT

sermiyan midyat

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyat Midyat, önceki gün Cihangir'deydi. Midyat, konuyla ilgili, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" dedi.

Sermiyan Midyat: Kanıtlasınlar mesleği bırakacağımSermiyan Midyat: Kanıtlasınlar mesleği bırakacağım

RIHANNA- ASAP ROCKY

rihanna

Rihanna ile ilgili aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Suudi milyarder Hassan Jameel'den ayrılan Rihanna'nın arkadaşı ASAP Rocky ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Rihanna ve ASAP Rocky aşk mı yaşıyor? İddialar yeniden alevlendiRihanna ve ASAP Rocky aşk mı yaşıyor? İddialar yeniden alevlendi

AYYÜCE KAMİT

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayyüce Kamit, Uğur Kardaş'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Yaşadığı dramı ilk kez anlatan 24 yaşındaki Ayyüce Kamit, sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

MasterChef Ayyüce yaşadığı dramı ilk kez anlattıMasterChef Ayyüce yaşadığı dramı ilk kez anlattı

MİRAY DANER-BORAN KUZUM

Saygı dizisinde yeniden bir araya gelen Miray Daner ve Boran Kuzum birbirine çok yakıştırılan ikililer arasında. Daner partneriyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Miray Daner'den Boran Kuzum itirafı: Sınırları zorlayabiliyoruzMiray Daner'den Boran Kuzum itirafı: Sınırları zorlayabiliyoruz

EBRU YAŞAR

ebru yaşar

İş insanı Necat Gülseven’in memleketi Diyarbakır’ın Bismil ilçesine yaptırdığı ve eşi ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven’in ismini verdiği okulun yapımı tamamlandı. Okulda, Gülseven'in ilkokul öğretmeni kurucu müdür olarak görev yapacak.

Necat Gülseven'in eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandıNecat Gülseven'in eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı

SEDA BAKAN

seda bakan

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran Seda Bakan, hastalığı atlattı ve karantina sonrası soluğu pazar alışverişinde aldı.

Koronavirüsü yenen Seda Bakan pazara koştuKoronavirüsü yenen Seda Bakan pazara koştu

TARA MCMILLEN

Yeniden çekilen Sihirli Annem'de oyuncular belli olmaya başladı. Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolünü Tara Mcmillen'ın canlandıracağı ortaya çıktı.

Yeni Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolü Tara Mcmillan'ın olduYeni Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolü Tara Mcmillan'ın oldu

YILDIZ TİLBE

Sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 'Devlet beni suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir; ülkemi, soyumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz; ne aşı, ne çip, ne HES kabul etmiyorum! Ben devlet için değil devlet benim içindir.' sözleri tartışma yarattı.

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'


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