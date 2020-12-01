Dedikodu kotamızı doldurduk! 1 Aralık’ta magazin gündeminde neler yaşandı?

Daha neler neler? İşte 1 Aralık magazin gündeminde yaşananlar... Kahveleriniz hazırsa baş döndürücü bir magazin turuna çıkıyoruz.
Koronavirüs vaka sayılarının artmasından sonra kısıtlamalar da artırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyan Haluk Levent yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti.
Yazın gerçek hali ortaya çıkan Duygu Özaslan sosyal medyada gündem olmuş ve tepki çekmişti. Paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasında fark olay olunca Duygu Özaslan'ın paylaşımlarına kimse inanmamaya başlamıştı. Ünlü fenomen şimdi de spor tavsiyeleriyle dikkat çekti.
Bu yılın sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi geldi. İddiaya göre; Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, kendini izole etmek için evine döndükten kısa bir süre sonra çift ayrılık kararı aldı.
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tatari'nin "Müjgan'ım, kızım" notuyla yayınladığı gönderiye beğeni yağdı.
Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Gökçe Bahadır'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Söylentilere göre; İkili bir AVM'de alışveriş yaparken görüldü. Çıkan haberlerden sonra oyuncunun menajerlik şirketi iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Tanışmıyorlar bile" açıklamasını yaptı.
Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyat Midyat, önceki gün Cihangir'deydi. Midyat, konuyla ilgili, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" dedi.
Rihanna ile ilgili aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Suudi milyarder Hassan Jameel'den ayrılan Rihanna'nın arkadaşı ASAP Rocky ile aşk yaşadığı iddia edildi.
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayyüce Kamit, Uğur Kardaş'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Yaşadığı dramı ilk kez anlatan 24 yaşındaki Ayyüce Kamit, sevenlerine duygusal anlar yaşattı.
Saygı dizisinde yeniden bir araya gelen Miray Daner ve Boran Kuzum birbirine çok yakıştırılan ikililer arasında. Daner partneriyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
İş insanı Necat Gülseven’in memleketi Diyarbakır’ın Bismil ilçesine yaptırdığı ve eşi ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven’in ismini verdiği okulun yapımı tamamlandı. Okulda, Gülseven'in ilkokul öğretmeni kurucu müdür olarak görev yapacak.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran Seda Bakan, hastalığı atlattı ve karantina sonrası soluğu pazar alışverişinde aldı.
Yeniden çekilen Sihirli Annem'de oyuncular belli olmaya başladı. Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolünü Tara Mcmillen'ın canlandıracağı ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 'Devlet beni suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir; ülkemi, soyumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz; ne aşı, ne çip, ne HES kabul etmiyorum! Ben devlet için değil devlet benim içindir.' sözleri tartışma yarattı.
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