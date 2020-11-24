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Dedikodu kotamızı doldurduk! 24 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Seray Üstün Seray Üstün
EĞLENCE  | Son Güncelleme

24 Kasım’da magazin gündeminde birbirinden çok ses getiren gelişme yaşandı. Tüm gün hangi olaya şaşıracağımızı şaşırdık. Doğum günleri, yeni şube açılışları, alışverişlerini sığdıramayan isimler...

Dedikodu kotamızı doldurduk! 24 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Ünlüler bir kez daha merak konusu oldu. Keyif kahvelerinizi alın ve emniyet kemerlerinizi 24 Kasım için hızlı bir gıybet turu atacağız...

  • Son günlerin sansasyonel ismi Selin Ciğerci 41. güzellik merkezinin şubesini açtı. Güzellik merkezi açılışından hemen önce Ciğerci eşi Gökhan Çıra’nın kendisini Melisa Emirbayer ile aldattığını iddia eden Söylemezsem Olmaz yorumcuları için koruma kararı aldırdı!

selin ciğerci

Selin Ciğerci 41 şube açtı böyle duyurdu! 'Sanatçı ruhuna sahip bir kadın değilim'Selin Ciğerci 41 şube açtı böyle duyurdu! 'Sanatçı ruhuna sahip bir kadın değilim'
  • Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, 27 yaşına bastı! Hande Erçel annesi Aylin Erçel, babası Kaya Erçel ve ablası Gamze Erçel’le olan çocukluk fotoğrafını paylaştı!

hande erçel

Hande Erçel 27 yaşında! Duygu dolu paylaşımHande Erçel 27 yaşında! Duygu dolu paylaşım
  • Bülent Ersoy, 6 saat süren alışverişinin sonrasında eşyalarını taksiye sığdırma konusunda zor anlar yaşadı!

bülent ersoy

Bülent Ersoy alışveriş yaptı; çantaları taksiye sığmadıBülent Ersoy alışveriş yaptı; çantaları taksiye sığmadı
  • Ünlü türkücü Berdan Mardini çocuklarıyla birlikte Noel hazırlığı yapmaya başladı. Sevilen isim bu anları sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti. Yapılan yorumlara kızan Mardini sert sözler sarf etti!

berdan mardini

Berdan Mardini yorumlara isyan etti! 'Bırakın bu yobazlıkları...'Berdan Mardini yorumlara isyan etti! 'Bırakın bu yobazlıkları...'
  • Ünlü model Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un sürpriziyle dosta düşmana nispet yaptı!

ebru şallı

Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya romantik sürprizUğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya romantik sürpriz
  • Nur topu gibi bir aşk iddiamız oldu! Hakan Altın ve Gonca Vuslateri’nin aşk yaşadığı söylentisi bomba etkisi yarattı!

gonca vuslateri

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor? Şifreli mesaj iddiasıHakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor? Şifreli mesaj iddiası
  • Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal hastalık sürecinde iğne yapmayı öğrendiğini söyledi!

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Irmak Ünal: İğne yapmayı öğrendimIrmak Ünal: İğne yapmayı öğrendim
  • Kenan Doğulu ile olan evliliğini bir dargın bir barışık sürdüren güzel oyuncu Beren Saat’in albüm çıkartmak için kolları sıvadı öne sürüldü!

beren saat

Beren Saat'ten şaşırtan açıklama! Albüm mü çıkarıyor?Beren Saat'ten şaşırtan açıklama! Albüm mü çıkarıyor?
  • Derya Tuna eski hayat arkadaşı İbrahim Tatlıses’in programıyla ilgili ilk kez konuştu! Programa katılıp katılmayacağı ise merak edildi!

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Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu! Konuk olmuyor çünkü...Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu! Konuk olmuyor çünkü...
  • Magazin turumuza polemiksiz devam etmek mümkün mü? Bu polemik ülkenin sınırlarını aştı. Özge Ulusoy, Victoria Bechkam’a meydan okudu!

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Özge Ulusoy Victoria Beckham'a meydan okudu!Özge Ulusoy Victoria Beckham'a meydan okudu!
  • Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan İrem Derici bir şok daha yaşadı. Derici’nin yeni klibi ‘Senin Hastan’a RTÜK’ten müstehcen uyarısı geldi!

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İrem Derici'nin yeni klibine RTÜK'ten müstehcenlik uyarısıİrem Derici'nin yeni klibine RTÜK'ten müstehcenlik uyarısı
  • Ha doğum oldu ha olacak derken beklenen gün geldi. Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş yarın kızı Talia’yı kucağına alacak!

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