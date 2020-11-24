Dedikodu kotamızı doldurduk! 24 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Ünlüler bir kez daha merak konusu oldu. Keyif kahvelerinizi alın ve emniyet kemerlerinizi 24 Kasım için hızlı bir gıybet turu atacağız...

Son günlerin sansasyonel ismi Selin Ciğerci 41. güzellik merkezinin şubesini açtı. Güzellik merkezi açılışından hemen önce Ciğerci eşi Gökhan Çıra’nın kendisini Melisa Emirbayer ile aldattığını iddia eden Söylemezsem Olmaz yorumcuları için koruma kararı aldırdı!

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, 27 yaşına bastı! Hande Erçel annesi Aylin Erçel, babası Kaya Erçel ve ablası Gamze Erçel’le olan çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Bülent Ersoy, 6 saat süren alışverişinin sonrasında eşyalarını taksiye sığdırma konusunda zor anlar yaşadı!

Ünlü türkücü Berdan Mardini çocuklarıyla birlikte Noel hazırlığı yapmaya başladı. Sevilen isim bu anları sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti. Yapılan yorumlara kızan Mardini sert sözler sarf etti!

Ünlü model Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un sürpriziyle dosta düşmana nispet yaptı!

Nur topu gibi bir aşk iddiamız oldu! Hakan Altın ve Gonca Vuslateri’nin aşk yaşadığı söylentisi bomba etkisi yarattı!

Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal hastalık sürecinde iğne yapmayı öğrendiğini söyledi!

Kenan Doğulu ile olan evliliğini bir dargın bir barışık sürdüren güzel oyuncu Beren Saat’in albüm çıkartmak için kolları sıvadı öne sürüldü!

Derya Tuna eski hayat arkadaşı İbrahim Tatlıses’in programıyla ilgili ilk kez konuştu! Programa katılıp katılmayacağı ise merak edildi!

Magazin turumuza polemiksiz devam etmek mümkün mü? Bu polemik ülkenin sınırlarını aştı. Özge Ulusoy, Victoria Bechkam’a meydan okudu!

Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan İrem Derici bir şok daha yaşadı. Derici’nin yeni klibi ‘Senin Hastan’a RTÜK’ten müstehcen uyarısı geldi!

Ha doğum oldu ha olacak derken beklenen gün geldi. Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş yarın kızı Talia’yı kucağına alacak!



