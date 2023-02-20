Defne ilçesinde bulunan NTV muhabiri son depremi anlattı: İnanılmaz şiddetli bir sarsıntı yaşadık, birçok bina yıkıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler sonrası bölgede yeni yıkımlar yaşandığı öğrenildi. Deprem anında Defne ilçesinde olan NTV muhabiri ise canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

NTV muhabiri deprem anında yaşadıklarını canlı yayında şu sözlerle anlattı:

"Depremin tam üzerindeyiz biz Defne’deyiz. Bulunduğumuz yer Antakya’nın Defne ilçesi biraz daha ileride Antakya ilçe merkezi başlıyor. Ben bunca yıllık televizyonculuk, 99 depremini yaşadım üstüne birçok depremi yaşadım. Artçı şoklar yaşadım ama böyle bir şey görmedim. Ayakta duramadık yere çökmek zorunda kaldık.

‘İNANILMAZ BİR ŞEYDİ! AYAKTA DURAMADIK’

Bulunduğumuz bu alan depremin tam merkez üssüydü. Kameraman arkadaşım Hakan Arslan ile birlikte tuvalet ihtiyacımızı gidermek için hemen yanımızdaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin lojistik merkezine gitmiştik yolda yürüyorduk aniden başladı ve inanılmaz sallandı. Ayakta duramadık. Etrafımızdaki birçok bina yıkıldı ve tahmin ettiğimiz kadarıyla bizim konakladığımız karavanımızın yakınında olan o bina da çöktü. İnanılmaz bir şeydi ayakta duramadık ve bulunduğumuz alan bir anda toz içerisinde kaplandı. Arkamda görüyorsunuz o toz bulutunu burası 600 konutlar mevkii. İnanılmaz şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Ben tahmin ettiğim kadarıyla 7’nin üzerinde bir sarsıntı yaşadık diye düşündüm. Çünkü birbirimize sarıldık Hakan Arslan ile yere düştük. Ayakta duramadık, öyle şiddetli bir sarsıntıydı."

‘AĞIR HASARLI BİNALARIN TAMAMI ÇÖKTÜ’

NTV’de Hatay’dan canlı yayına bağlanan bir başka muhabir de deprem anında yaşadıklarına ilişkin "Aracın içinde 1 metre sağa sola savurdu. Sonra alttan biri vuruyor gibi yukarı kaldırdı bizi. Bizim bulunduğumuz noktadaki ağır hasarlı binaların tümü çöktü. Bazı iş makineleri enkaz altında kaldı" ifadelerini kullandı.