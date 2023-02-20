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  4. SON DAKİKA | Hatay'da şiddetli deprem! AFAD duyurdu: Çevre illerden hissedildi

SON DAKİKA | Hatay'da şiddetli deprem! AFAD duyurdu: Çevre illerden hissedildi

20.02.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 16,74 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6,4 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Hatay'da şiddetli deprem! AFAD duyurdu: Çevre illerden hissedildi

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 20.04'teki deprem, yerin 16,74 kilometre altında gerçekleşti.

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Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6,4 olarak rapor etti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

6,4 büyüklüğündeki deprem başta Adana ve Mersin olmak üzere, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Antalya'dan da hissedildi.

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