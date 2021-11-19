Defne Samyeli’den Camdaki Kız Cana itirafı! Teklifi elinin tersiyle itti

Defne Samyeli geçtiğimiz gün Bloomberg HT kanalında Fatih Altaylı’nın konuklarından birisi oldu. Bir süre öncesinde Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, son dönemlerde kızlarıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Samyeli'nin yaşına rağmen fiziği ve güzelliği hayranları tarafından övgü dolu yorumlar alıyor.

Camdaki Kız dizisinde Cana karakteri için kendisine teklif geldiğini itiraf eden Defne Samyeli bunu kabul etmeyince Hande Ataizi’nin diziye katıldığı söyledi.

Oyuncu, “Ben artık önemli bir parçası olmadığım dizilerde oynamama kararı aldım. Diziyi izlerken kendimi sahnemi bir saat beklemek istemiyorum. İlk iki rolden biri olmazsa oynamayacağım” ifadelerini kullandı. Defne Samyeli’nin bu açıklaması diziler konusunda kesin bir karar aldığı izlenimi verdi.

“KIZLARIM FEMİNİST OLDU”

Defne Samyeli geçmişte yaşadıklarının kendisine ve kızlarına etkilerini anlattı: “Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar.”

Kendisinin de evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Samyeli, “Bir daha evlenmeyeceğim” ifadesini kullandı.

“BU ÜLKEYE KÜSTÜM”

Bir dönem siyasete girmeyi düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli, “Ülkeme dair çok büyük ülkülerim vardı. Ama artık sadece kapalı ortamlarda fikrimi söylüyorum. Abuk subuk insanlarla adımı andılar. Ben bu ülkeye küstüm.” dedi.



