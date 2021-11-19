MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli’den Camdaki Kız Cana itirafı! Teklifi elinin tersiyle itti

Defne Samyeli’den Camdaki Kız Cana itirafı! Teklifi elinin tersiyle itti

19.11.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında Camdaki Kız dizisiyle ilgili bir itirafta bulundu. Habercilikten, şarkıcılığa renkli kariyerini anlatan Samyeli, Camdaki Kız dizisinde kendisine teklif edilen ve kabul etmediği Cana karakteri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Defne Samyeli’den Camdaki Kız Cana itirafı! Teklifi elinin tersiyle itti

Defne Samyeli geçtiğimiz gün Bloomberg HT kanalında Fatih Altaylı’nın konuklarından birisi oldu. Bir süre öncesinde Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, son dönemlerde kızlarıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Samyeli'nin yaşına rağmen fiziği ve güzelliği hayranları tarafından övgü dolu yorumlar alıyor.

Defne Samyeli kızının doğum gününde cesur tercihiyle dikkat çektiDefne Samyeli kızının doğum gününde cesur tercihiyle dikkat çekti

Camdaki Kız dizisinde Cana karakteri için kendisine teklif geldiğini itiraf eden Defne Samyeli bunu kabul etmeyince Hande Ataizi’nin diziye katıldığı söyledi.

Oyuncu, “Ben artık önemli bir parçası olmadığım dizilerde oynamama kararı aldım. Diziyi izlerken kendimi sahnemi bir saat beklemek istemiyorum. İlk iki rolden biri olmazsa oynamayacağım” ifadelerini kullandı. Defne Samyeli’nin bu açıklaması diziler konusunda kesin bir karar aldığı izlenimi verdi.

“KIZLARIM FEMİNİST OLDU”

Defne Samyeli geçmişte yaşadıklarının kendisine ve kızlarına etkilerini anlattı: “Kızlarım feminist oldu. Biraz da jenerasyon gereği herhalde hiç evlenmeyeceklerini söylüyorlar.”

Kendisinin de evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Samyeli, “Bir daha evlenmeyeceğim” ifadesini kullandı.

“BU ÜLKEYE KÜSTÜM”

Bir dönem siyasete girmeyi düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli, “Ülkeme dair çok büyük ülkülerim vardı. Ama artık sadece kapalı ortamlarda fikrimi söylüyorum. Abuk subuk insanlarla adımı andılar. Ben bu ülkeye küstüm.” dedi.

Defne Samyeli’den çarpıcı sözler: Muhalifler beni bir günde harcadıDefne Samyeli’den çarpıcı sözler: Muhalifler beni bir günde harcadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştı Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştı
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Ulumasıyla gündeme gelmişti! Şimdi de...Ulumasıyla gündeme gelmişti! Şimdi de...
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın!

Boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.