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Deha 1. bölüm gündemde! Deha'nın Devran’ı Aras Bulut İynemli ilk bölümde Arda Güler jestiyle mest etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Deha dizisi ilk bölümden sosyal medyayı salladı. Aras Bulut İynemli'nin Devran olarak ekranlara döndüğü Deha'nın her sahnesi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Deha'nın Devran’ı Aras Bulut İynemli ilk bölümde Arda Güler jestiyle de mest etti.

Deha 1. bölüm gündemde! Deha'nın Devran’ı Aras Bulut İynemli ilk bölümde Arda Güler jestiyle mest etti

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Deha dizisi birinci bölümde adından söz ettirdi.

Aras Bulut İynemli'nin Devran olarak ekranlara dönmesi hayranlarını sevindirirken başarılı ismin oyunculuğu da sosyal medyayı salladı.

Çocukken babası tarafından terk edilmiş, annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle birlikte İstanbul’un eski ve yoksul semtlerinden birinde büyümüş olan Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli bazı sahnelerle adından söz ettirdi.

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Deha'nın Devran'ının bir sahnede topa vurduktan sonra Arda Güler selamı vermesi sosyal medyayı salladı.

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Sosyal medyada Aras Bulut İynemli'ye beğeni mesajları yağarken "Gurur verici", "Kral yine şovunu yapmış" yorumları da gecikmedi.

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DEHA DİZİSİ KONUSU

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Arda Güler
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