Dehşet veren saniyeler! Deprem anını telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı... “O korkuyu size anlatmamam”

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük çaplı bir yıkıma neden oldu. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedilen depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Göçmen ailesinin kızları Esra, 7.7 büyüklüğündeki depremin 11. kattaki evlerinde yarattığı felaketi sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Anne, babası, kardeşi ve ablasıyla deprem anlarında büyük bir panik yaşayan aileden Esra “scottishfold.miaa” kullanıcı adıyla açtığı sosyal medya hesabından deprem anlarında çektiği görüntüleri paylaştı. Depremden ailesiyle birlikte sağ bir şekilde kurtulan Esra gönderisine, “Evimizin yıkılmasını bekledim. Öyle bir sarsıntıydı ki kendimi korunaklı yere alamadık çünkü yere atıyordu. O korkuyu size anlatamam” notunu ekledi.