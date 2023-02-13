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Kahramanmaraş depremi Kayseri’de böyle hissedildi! O anları cep telefonuyla kaydetti... “Baba kıpırdama”

13.02.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler çevre illerde de hissedildi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’deki aileyi böyle etkiledi. Yaşlı babasıyla depreme yakalanan bir kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede geniş çaplı bir felakete neden oldu. Depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Adana’da yıkımlar yaşandı. TikTok’ta “faruk.goksuu” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Kahramanmaraş merkezli depremlerin Kayseri’de de hissedildiğini gösterdi. O anlar sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.

“BABA KIPIRDAMA”

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TikTok’tan paylaşılan görüntülerde deprem haberlerini izleyen bir baba ve kızı öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaşlı adam deprem sırasında büyük bir panik yaşayarak televizyonu kapatmak için hareketlenirken kızı “Baba kıpırdama. Allah’ım yardım et” diyerek o anları kaydetti.

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