Kahramanmaraş depremi Kayseri’de böyle hissedildi! O anları cep telefonuyla kaydetti... “Baba kıpırdama”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede geniş çaplı bir felakete neden oldu. Depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Adana’da yıkımlar yaşandı. TikTok’ta “faruk.goksuu” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Kahramanmaraş merkezli depremlerin Kayseri’de de hissedildiğini gösterdi. O anlar sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.

“BABA KIPIRDAMA”

TikTok’tan paylaşılan görüntülerde deprem haberlerini izleyen bir baba ve kızı öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaşlı adam deprem sırasında büyük bir panik yaşayarak televizyonu kapatmak için hareketlenirken kızı “Baba kıpırdama. Allah’ım yardım et” diyerek o anları kaydetti.