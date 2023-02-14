Korku dolu anlar! Depremi anbean evinin içinden çekti... Saniyeler içinde binası böyle yıkıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem bölgede kabus anları yaşattı. Öğle saatlerinde bu kez de Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Binlerce binanın yıkılmasına ve on binlerce vatandaşın vefat etmesine neden olan depremlerden ilkinin korku dolu anları bir depremzede tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

Hatay’daki evinin içinde deprem anlarını kaydeden bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde saniye saniye evinin yıkılma anları da yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.