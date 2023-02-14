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  4. Korku dolu anlar! Depremi anbean evinin içinden çekti... Saniyeler içinde binası böyle yıkıldı

Korku dolu anlar! Depremi anbean evinin içinden çekti... Saniyeler içinde binası böyle yıkıldı

14.02.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu. 6 Şubat sabahında Türkiye korku dolu görüntülere uyanırken Hatay’daki evinden deprem anını kaydeden bir kişinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde şiddetli depremle sallanan evin saniyeler içinde yerle bir olduğu görüldü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem bölgede kabus anları yaşattı. Öğle saatlerinde bu kez de Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Binlerce binanın yıkılmasına ve on binlerce vatandaşın vefat etmesine neden olan depremlerden ilkinin korku dolu anları bir depremzede tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

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Hatay’daki evinin içinde deprem anlarını kaydeden bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde saniye saniye evinin yıkılma anları da yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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