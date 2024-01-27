Dehşete düşüren detaylar! Buzdolabında kesik bir baş ve cansız beden parçaları çıktı... Kimliği henüz belirlenemedi

MYNET-DIŞ HABERLER 45 yaşındaki Heather Stines ve eşi Nicholas McGee'in birlikte yaşadığı evde polisler kimliği belirsiz bir adamın cansız bedenine ait parçalar buldu. Evden gelen koku üzerine polise ihbar edilen Stines gözaltına alınırken buzdolabında kesik bir baş ve beden parçaları bulundu.

KOCASI AYLARDIR HAPİSTEYDİ

Mail Online'ın haberine göre, McGee'in akrabaları onun sahte bir çek bozdurmaya çalıştığı için Eylül ayından bu yana hapiste olduğunu söyledi. Çiftin evinden çıkan ceste parçalarının kimliğinin tespiti için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.