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    4. Dehşete düşüren detaylar! Buzdolabında kesik bir baş ve cansız beden parçaları çıktı... Kimliği henüz belirlenemedi

    Dehşete düşüren detaylar! Buzdolabında kesik bir baş ve cansız beden parçaları çıktı... Kimliği henüz belirlenemedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 13:18 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Brooklyn bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Heather Stines'in evinde polisler korkunç bir keşfe imza attı. 45 yaşındaki kadının buzdolabında kimliği belirlenemeyen bir adama ait kesik bir baş ile cansız beden parçaları bulundu. Polis olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

    MYNET-DIŞ HABERLER 45 yaşındaki Heather Stines ve eşi Nicholas McGee'in birlikte yaşadığı evde polisler kimliği belirsiz bir adamın cansız bedenine ait parçalar buldu. Evden gelen koku üzerine polise ihbar edilen Stines gözaltına alınırken buzdolabında kesik bir baş ve beden parçaları bulundu.

    KOCASI AYLARDIR HAPİSTEYDİ

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    Mail Online'ın haberine göre, McGee'in akrabaları onun sahte bir çek bozdurmaya çalıştığı için Eylül ayından bu yana hapiste olduğunu söyledi. Çiftin evinden çıkan ceste parçalarının kimliğinin tespiti için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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    cinayet New York
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