Dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu’nun estetiksiz hali şaşırttı! “Eski hali daha iyiymiş”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü spiker Hande Sarıoğlu yaşadığı tartışmalar ile de gündem olmaya devam ediyor. En son Yeliz Yeşilmen’le yaşadığı tartışmayla konuşulan Sarıoğlu’nun estetiksiz hali sosyal medyaya damga vurdu.

Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler çok şaşırdı.

34 yaşındaki ünlü ismin eski halini gören bazı takipçiler şimdiki halini beğenirken, bazı takipçiler ise estetiksiz haline övgüde bulundu.

Hande Sarıoğlu'nun fotoğraflarına "Eski hali daha güzel", "Keşke yapmasaymış", "Valla ne yaptıysa iyi yapmış", "İlk resmi bile estetikli" yorumları yapıldı.

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü spikerin Instagram hesabında 495 bin takipçisi bulunuyor.



