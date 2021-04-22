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Demet Akalın Hadise-Ebru Gündeş geriliminde tarafını belli etti

22.04.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. O kadınlardan birinin şarkıcı Hadise olduğu iddia ediliyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde tarafını belli etti.

Demet Akalın Hadise-Ebru Gündeş geriliminde tarafını belli etti

Uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin adı yasak aşk iddiasına karıştı. Şarkıcının arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Hadise bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Şarkıcı, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

TARAFINI BELLİ ETTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde kimden yana olduğunu açıkladı. Akalın, aracıyla seyir halindeyken Ebru Gündeş'in 'Aşık' isimli şarkısını dinlediğini söyledi. Akalın, "Sesi en çok özlenen isim Ebru Gündeş" dedi.

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Ünlü şarkıcı sergilediği bu davranışla Ebru Gündeş'in yanında olduğunu ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Ebru Gündeş Hadise
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