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Demet Akalın'ın Azerbaycan paylaşımı olay oldu! "Ülkemin adını doğru yaz"

02.08.2021 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlardan sonra yaptığı paylaşımda "Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?" diye sitem etti. Azeri bir sosyal medya kullanıcısı ise Akalın'a "Önce ülkemin adını doğru yaz" diyerek tek tek yapılan yardımları yazdı. Akalın son paylaşımında ise "Bir an önce bu kabus bitse. Siz yine yanlış yazmışım diye dalga geçseniz" notunu yazdı.

Demet Akalın'ın Azerbaycan paylaşımı olay oldu! "Ülkemin adını doğru yaz"

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınları için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, Azerbaycan'a sitem edince bir Azeri takipçisinden sert bir yanıt geldi.

"AZARBEYCAN UÇAK GÖNDERDİ Mİ?"

Sosyal medya hesaplarından sık sık yangın çıkan bölgelerle ilgili paylaşımlar yapan Demet Akalın, bir tweette "Azarbeycan yangın uçağı gönderdi mi? Marmaris çok kötü" dedi.

"ÖNCE ÜLKEMİN ADINI DOĞRU YAZIN"

Akalın'ın paylaşımına sinirlenen bir Azeri vatandaş ise "Önce ülkemin adını doğru yazın! Azerbaycan! Evet 18 helikopter 500 kişilik ekip, 1 yangın uçağı( elimizd? sadece 1 tane var) bütçeden de 3 milyon para ayırdık. Haberleri okursanız görürsünüz. Canımız da feda" ifadelerini kullandı.

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"BİR AN ÖNCE BU KABUS BİTSE..."

Twitter hesabından sık sık yangınlarla ilgili paylaşım yapan Akalın gelen tepkilere yanıt verdi. Akalın "Bir an önce bu kabus bitse. Siz yine benle yanlış yazmışım diye dalga geçseniz" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Azerbaycan Demet Akalın
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