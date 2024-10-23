Demet Evgar'dan Defne Joy Foster paylaşımı... FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası akla geldi

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı, hain Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberi sonrası Demet Evgar Defne Joy Foster'ı hatırlattı.

"Sanatçı Defne Joy Foster’ı anmamak olmaz böyle bir günde üstelik. Fetullah Gülen'e terörist diyen ilk kişilerden birisidir. FETÖ terimini kullanan ilk sanatçıdır." alıntısını yapan Bahar'ın yıldızından yeni paylaşım geldi.

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Demet Evgar Defne Joy Foster'i paylaşarak "Ahh Defne. Tek tek kopardılar yapraklarımızı. Biz hep doğarız bilmezler" dedi.

Sosyal medyada pek çok isim hain Gülen'in ölümü sonrası Defne Joy Foster'ı anmıştı. Gülben Ergen de Gökçek'in Foster'a "Terbiyeni takın, Gülen'e Feto diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" çıkışını hatırlatmıştı.