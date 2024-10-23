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Demet Evgar'dan Defne Joy Foster paylaşımı... FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası akla geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.10.2024 09:59
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Terör örgütü elebaşı, Fetullah Gülen'in ölümü sonrası akla Defne Joy Foster gelmişti. Demet Evgar bu konuda yeni bir paylaşım daha yaptı.

Demet Evgar'dan Defne Joy Foster paylaşımı... FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası akla geldi

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı, hain Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberi sonrası Demet Evgar Defne Joy Foster'ı hatırlattı.

"Sanatçı Defne Joy Foster’ı anmamak olmaz böyle bir günde üstelik. Fetullah Gülen'e terörist diyen ilk kişilerden birisidir. FETÖ terimini kullanan ilk sanatçıdır." alıntısını yapan Bahar'ın yıldızından yeni paylaşım geldi.

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Demet Evgar Defne Joy Foster'i paylaşarak "Ahh Defne. Tek tek kopardılar yapraklarımızı. Biz hep doğarız bilmezler" dedi.

FETÖ elebaşının ölümü sonrası paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı FETÖ elebaşının ölümü sonrası paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

Sosyal medyada pek çok isim hain Gülen'in ölümü sonrası Defne Joy Foster'ı anmıştı. Gülben Ergen de Gökçek'in Foster'a "Terbiyeni takın, Gülen'e Feto diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" çıkışını hatırlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar Defne Joy Foster
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