Demet Özdemir ile tek celsede boşanan Oğuzhan Koç aşk açıklamasıyla kafaları karıştırdı! O soruya verdiği cevap şaşırttı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. 8 aylık evlilikleri geçtiğimiz ay tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Şarkıcı Oğuzhan Koç, çıktığı konser öncesi yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

Ünlü şarkıcı, "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Koç, ''Bilmiyorum, bakacağız. Belki de siz göremiyorsunuz'' diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk dolu pozlar verirken, sürpriz şekilde ayrılık kararı almıştı. Özdemir ve Koç, kısa süreli evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."”

8 Mayıs'ta tek celsede boşanan Özdemir ve Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatları ile katılmış, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.



