Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Adım Farah final yapıyor! Tarih belli oldu

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi 2. sezonunda istediği reytingleri yakalayamadı. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin 26. bölümde final yapacağı gündeme gelse de birkaç bölüm daha uzatılabileceği de konuşulmaya başlanmıştı.

Dizinin 26. Bölümü yaklaşınca da 25. bölümün reytingleri önemliydi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sabah yapım şirketi ve kanal görüştü ve son kararı verdi.

“Adım Farah” dizisinin 27. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.





