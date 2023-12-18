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  4. Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Adım Farah final yapıyor! Tarih belli oldu

Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Adım Farah final yapıyor! Tarih belli oldu

18.12.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan Adım Farah'ın kaç bölüm sonra ekrana veda edeceği artık netleşti.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi 2. sezonunda istediği reytingleri yakalayamadı. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin 26. bölümde final yapacağı gündeme gelse de birkaç bölüm daha uzatılabileceği de konuşulmaya başlanmıştı.

Adım Farah 2

Dizinin 26. Bölümü yaklaşınca da 25. bölümün reytingleri önemliydi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sabah yapım şirketi ve kanal görüştü ve son kararı verdi.

Adım Farah 1

“Adım Farah” dizisinin 27. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

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