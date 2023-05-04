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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma davasında gizlilik kararı aldırdı

04.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evlilikleri pazartesi günü noktalanıyor. Adalar'da görülecek davada mal bölüşümü nasıl olacak merak edilirken çiftin dava için gizlilik kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma davasında gizlilik kararı aldırdı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçen haftalarda boşanma kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurmuştu. İkilinin Şeker Bayramı sonrası boşanma işlemlerini başlatması bekleniyordu. Evliliklerinde bir yılı doldurmadıkları için anlaşmalı olarak boşanamayan ikilinin davası geçen hafta açıldı.

Boşanma davasını açan tarafın Oğuzhan Koç olduğu öğrenildi. Koç’un avukatı Ayşegül Mermer Adalar Adliyesi’ne başvurarak boşanma davasını açtı ve 8 Mayıs Pazartesi günü 13.30’a tarih alındı.

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GİZLİLİK KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre duruşmada fikir uyuşmazlığı yaşadıklarını, evlilik birliğini devam ettirmek istemediklerini belirtecek olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, iki tanık dinletecek. Görülecek davanın içeriğiyle ilgili taraflar mahkemeden gizlilik kararı da aldırdı.

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Özdemir ve Koç gözlerden uzak olmak için için Adalar Adliyesi’ni seçti. Boşanma davasında ikili hazır bulunacak.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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