Demi Rose sere serpe! 'Kendi işime bakıyorum' diyerek kıvrımlarını sergiledi

Kıvrımlı modeller arasında yer alan ve sosyal medya sayesinde ünlenen Demi Rose'un tatil keyfi hiç bitmiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Rose yine olay oldu.

Kıvrımlarını sergilediği pozları paylaşan fenomen şezlongta sere serpe uzanınca göğüslerinin açık olduğu ortaya çıktı.

Göğüslerini saçlarıyla kapatan Rose "Kendi işime bakıyorum" diyerek kıvrımlarını sergiledi.



Demi Rose'un pozlarını görenler "Kıvrımlarını nasıl koruyorsun", "Sen insan mısın?", "Çok seksisin" yorumlarında bulundu.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model yine adından söz ettirmeyi başardı.



