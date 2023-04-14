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Demi Rose sere serpe! 'Kendi işime bakıyorum' diyerek kıvrımlarını sergiledi

14.04.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en ünlü fenomeni Demi Rose yine paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti. "Kendi işime bakıyorum" diyerek tanga bikinisiyle poz veren Rose göğüslerini de açık bıraktı. Rose son pozlarıyla yine olay oldu.

Demi Rose sere serpe! 'Kendi işime bakıyorum' diyerek kıvrımlarını sergiledi

Kıvrımlı modeller arasında yer alan ve sosyal medya sayesinde ünlenen Demi Rose'un tatil keyfi hiç bitmiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Rose yine olay oldu.

Kıvrımlarını sergilediği pozları paylaşan fenomen şezlongta sere serpe uzanınca göğüslerinin açık olduğu ortaya çıktı.

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Göğüslerini saçlarıyla kapatan Rose "Kendi işime bakıyorum" diyerek kıvrımlarını sergiledi.

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Demi Rose'un pozlarını görenler "Kıvrımlarını nasıl koruyorsun", "Sen insan mısın?", "Çok seksisin" yorumlarında bulundu.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model yine adından söz ettirmeyi başardı.

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Demi Rose sosyal medya Model

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