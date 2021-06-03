Demi Rose kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

Instagram sayesinde adını tüm dünyaya duyuran genç model Demi Rose paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak erotik site Onlyfans'a katılan Rose Instagram'daki hayranlarını da unutmuyor.

Demi Rose, ünlü bir markanın yeni koleksiyonunun reklamını yapmak için soyunma odasında pozlar verdi.

Minicik bir hırkayı sütyensiz giyen Demi Rose paylaşımına ise "Mutlu olmak için güzel bir gün" notunu düştü.

26 yaşındaki model, pandemiyle birlikte sosyal medya hesabından marka iş birliklerini arttırarak gelirini katladı.



