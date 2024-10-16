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  4. Denese bu kadarını denk getiremezdi! Çatıdaki su tankı yoldan geçen bir kadının üzerine düştü... Nefes almak için tankın kapağından kafasını çıkarttı

Denese bu kadarını denk getiremezdi! Çatıdaki su tankı yoldan geçen bir kadının üzerine düştü... Nefes almak için tankın kapağından kafasını çıkarttı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.10.2024 10:49
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Hindistan'da ismi açıklanmayan bir kadın yoldan geçtiği sırada ilginç bir kaza yaşadı. Kadının üzerine çatıda bulunan su tankı düştü. Kadın tankın tüm vücudunu tamamen kapatması üzerine büyük bir panik yaşadı. Kafasını tankın kapağından dışarı çıkartan kadın nefes almayı başardı. Mucizevi bir şekilde olaydan kimse yara almadan kurtuldu.

Denese bu kadarını denk getiremezdi! Çatıdaki su tankı yoldan geçen bir kadının üzerine düştü... Nefes almak için tankın kapağından kafasını çıkarttı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da kalabalık bir yerleşim bölgesinde bir evin çatısından aşağıya doğru bir su tankı atıldı. Tank o sırada yoldan geçen bir kadının üzerine düştü. Tankın kaldırıma çarpmasıyla oluşan yüksek sesi duyan bir komşu, evinden dışarı fırladı.

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Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde kadının birkaç dakika sonra tankın kapağını açarak kafasını dışarı çıkarttığı görüldü.

HİÇBİR YARA ALMADI

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Surat'ın Dindoli kentindeki Mansi Residency bölgesinde yaşanan kazadan kadın şans eseri hiçbir yara almadan kurtuldu.

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