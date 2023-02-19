HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denetimler hızlandırıldı! Çorlu'da 5 okula 'deprem' tahliyesi

Denetimler hızlandırıldı! Çorlu'da 5 okula 'deprem' tahliyesi

19.02.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası denetimler hızlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde, depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 5 okulun tahliyesine karar verildi. Tahliye kararı verilen okullardaki 7 bin 917 öğrenci başka okullara nakledildi. Yıkılmasına karar verilen okullardaki malzemeler de görevliler tarafından taşınmaya başlandı. Yetkililer, okulların depreme dayanıklı olup olmadığı incelemesinin sürdüğünü belirtti. İşte detaylar...

Denetimler hızlandırıldı! Çorlu'da 5 okula 'deprem' tahliyesi

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, olası İstanbul depreminde etkilenecek bölgeler arasında bulunan ilde, okul binalarında inceleme yaptırdı. Depremin ardından hızlandırılan incelemelerde İstanbul'un yanı başındaki Çorlu ilçesinde 5 okulun tahliye edilmesi kararı alındı. Çorlu'da Alipaşa İlkokulu ve Türkgücü İlk ve Ortaokulu'nun yıkılmasına, Şahinler Ortaokulu, Gazi İlkokulu ve Uncular İlkokulu binalarının da güçlendirilmesine karar verildi.

f782bc57fc7dad1e28dd2236a1d1bbc7

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLDİ

Ara tatilin ardından pazartesi günü başlayacak eğitimlerde, tahliye kararı verilen okullardaki 7 bin 917 öğrenci başka okullara nakledildi. Yıkılmasına karar verilen okullardaki malzemeler de görevliler tarafından taşınmaya başlandı. Yetkililer, okulların depreme dayanıklı olup olmadığı incelemesinin sürdüğünü belirtti.

49ab82e5e80eab14ff810f88e551e360

Türkgücü Mahallesi Muhtarı Nadir Uğur, "Okullarda inceleme yapılarak depreme dayanıksız raporu verilmiş. Birleşik eğitim yapılan ilkokul kısmı burada daha önce öğretmen lojmanı olarak kullanılan binada eğitim görmeye devam edecek pazartesiden itibaren. Diğer tarafta da ana sınıfı öğrencilerimiz sağlık ocağı lojmanı var. Orada eğitimlerinde yıl sonuna kadar devam edecekler. Okul yıkılıp yenisinin yapılması planlanıyor ama nasıl yapılır ne zaman yapılır tabi ki bilmiyoruz" dedi.

(DHA)

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin en acı görüntüsü! Ölen çocukların anısına... Yürekleri yaktıDepremin en acı görüntüsü! Ölen çocukların anısına... Yürekleri yaktı
'Ne yazık ki...' diyerek açıkladı! İstanbullulara önemli çağrı'Ne yazık ki...' diyerek açıkladı! İstanbullulara önemli çağrı
Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!
Anahtar Kelimeler:
deprem Çorlu okul

En Çok Okunan Haberler

"Hayalim" demişti! Fenerbahçe kariyeri 1 ay sürdü, beğenilmedi gönderildi

"Hayalim" demişti! Fenerbahçe kariyeri 1 ay sürdü, beğenilmedi gönderildi

Enkazdan çaldıklarını araca koydular! İHA'ya yakalandılar

Enkazdan çaldıklarını araca koydular! İHA'ya yakalandılar

Bir anda gökyüzünü kapladı! Korku dolu anları kaydetti: Daha geliyor

Bir anda gökyüzünü kapladı! Korku dolu anları kaydetti: Daha geliyor

İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!

İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!

Ekibi bile belli! Arda Turan o takımın başına geçiyor... İşte resmi açıklama tarihi

Ekibi bile belli! Arda Turan o takımın başına geçiyor... İşte resmi açıklama tarihi

'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular

'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.