Deniz ile ilgili sözler: Kısa veya İngilizce sözler ile Mevlana'dan denize dair çeşit çeşit güzel sözler

We must free ourselves of the hope that the sea will ever rest. We must learn to sail in high winds. (Denizin dineceğine dair umutlara kapılmak yerine taşkın denizde yelken açmayı öğrenmeliyiz.) - Aristotle Onassis

Anybody can pilot a ship when the sea is calm. (Deniz sakinken herkes tekne kullanabilir.)

There is no greater unknown than the sea and no greater mystery than a lost ship. (Denizden daha bilnmez ve kayıp bir gemiden daha gizemli bir şey yoktur. ) - Clive Cussler

If you want to build a ship, don't drum up people to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea. (Bir gemi yapmak isterseniz insanlara odun toplamalarını söyleyip onlara görev vermek yerine denizin enginliğine özlem duymalarını sağlayın) - Antoine de Saint-Exupery

I consider the sound of the sea to be part of my body. (Denizin sesini bücudumun bir parçası kabul ederim.) - Derek Walcott

Why do we love the sea? It is because it has some potent power to make us think things we like to think. (Denizi neden severi? Çünkü düşünmeyi sevdiğimiz şeyleri bize düşündürme gücü vardır da ondan.) - Robert Henri

DENİZ KABUĞU İLE İLGİLİ SÖZLER

Hayatın sana başkaları tarafından yansıtılmayan bir aslı var. Onu dinle, deniz kabuğu dinler gibi. Yalnızlığını kimseye verme...

Taşınırken odanda bir kutu bırakmışsın. Koca bir deniz ve birkaç deniz kabuğu. Deniz nasıl bir kutuya sığar deme, geride bırakılmak istenen her şey bir kutuya sığdırılabilirmiş...