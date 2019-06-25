Deniz ile ilgili sözler: Kısa veya İngilizce sözler ile Mevlana'dan denize dair çeşit çeşit güzel sözler

Deniz denilince akla engin mavilikler, sıcak sahiller ya da fırtınalar ve dev dalgalar gelir. Pek çok insan bir geçim kaynağı olmasının yanında denizler insanları düşüncelere sürüklemiştir. Uçsuz bucaksız uzanan deniz manzaraları sanatçılara ilham, insanların duygularını ifade etmelerine vesile olmuştur. Biz de deniz ile ilgili sözler başlığında içinde deniz geçen veya direkt deniz ile ilgili güzel, düşündüren sözler ile alıntılar derledik. Mevlana’dan sözlere de yer verdiğimiz yazımızda deniz ile ilgili kısa veya İngilizce sözleri de bulabilirsiniz. Son olarak denizle yakından ilgili deniz yıldızı, deniz feneri, deniz kabuğu gibi şeylerle ilgili sözlere de yer verdik. DENİZ İLE İLGİLİ SÖZLER Deniz bazı insanın evi gibidir. Evinde rahat edemez ama denizde rahat eder. “Bütün ömrümce aradığımı bulduğumda, oturup ağlayacağım bir deniz kıyısında.” (Ataol Behramoğlu) İnsan kıyıyı gözden kaybetme cesareti olmadan yeni denizler keşfedemez. (Andre Gide) Deniz kenarı bir bank, "yalnızlık" en güzel burda... Yalnızlık, huzur, bank, deniz, kumsal...

Bazı insanlar denizi karadan severler bazıları ise ayakları elleri denize değdiği sürece denizi severler. Aldığını geri vermez dalgalar. Dalgalar en çok yaladığı duvarları yıkarlar. Denizi okumakla veya görmekle anlayamazsın denizi öğrenmek için onunla birlikte yaşamalı onunla birlikte aynı havayı solumalısın. Deniz... Alabildiğine mavi... Huzur verir insana. Hayat verir, mutluluk verir. Bir de o dalga sesleri yok mu, insanı alır götürür olabildiğince huzurlu bir yere... Sorarlarsa beni: "o deniz kenarını çok severdi dersiniz.." Umudum her zaman bakidir; ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun... Biraz deniz kenarı biriktirdim, biraz sessizlik, rüzgara sözüm var. (İlhan Berk) Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin. (Friedrich Wilhelm Nietzsche) Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun; martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. (Alfred Capus) MEVLANADAN DENİZ İLE İLGİLİ SÖZLER “Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.” (Mevlana)

“Her denizin incisi olmaz.” (Mevlana) “Başımı o denizden çıkarayım desem! Balığım ya; nefesim kesilir.” (Mevlana) “Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder.” (Mevlana) “Denizin dibinde incilerle taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur.” (Mevlana) Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. (Mevlana) “Yüzmesini bilene yüreğim okyanustur diyordum ya ey sevgili; Sen git başka denizlerin koynunda boğul. Ben sana çoktan kurudum.” (Mevlana) “Bir şeyi, elde edebileceğin yerde ara. İnci arıyorsan, denizin derinliklerinde ara, yoksa sığ kıyılarda köpükten başka bir şey bulamazsın.” (Mevlana) DENİZ İLE İLGİLİ İNGİLİZCE SÖZLER Anybody can pilot a ship when the sea is calm. (Deniz sakinken herkes tekne kullanabilir.) We must free ourselves of the hope that the sea will ever rest. We must learn to sail in high winds. (Denizin dineceğine dair umutlara kapılmak yerine taşkın denizde yelken açmayı öğrenmeliyiz.) - Aristotle Onassis

There is no greater unknown than the sea and no greater mystery than a lost ship. (Denizden daha bilnmez ve kayıp bir gemiden daha gizemli bir şey yoktur. ) - Clive Cussler If you want to build a ship, don't drum up people to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea. (Bir gemi yapmak isterseniz insanlara odun toplamalarını söyleyip onlara görev vermek yerine denizin enginliğine özlem duymalarını sağlayın) - Antoine de Saint-Exupery I consider the sound of the sea to be part of my body. (Denizin sesini bücudumun bir parçası kabul ederim.) - Derek Walcott Why do we love the sea? It is because it has some potent power to make us think things we like to think. (Denizi neden severi? Çünkü düşünmeyi sevdiğimiz şeyleri bize düşündürme gücü vardır da ondan.) - Robert Henri DENİZ KABUĞU İLE İLGİLİ SÖZLER Hayatın sana başkaları tarafından yansıtılmayan bir aslı var. Onu dinle, deniz kabuğu dinler gibi. Yalnızlığını kimseye verme... Taşınırken odanda bir kutu bırakmışsın. Koca bir deniz ve birkaç deniz kabuğu. Deniz nasıl bir kutuya sığar deme, geride bırakılmak istenen her şey bir kutuya sığdırılabilirmiş...

Dalgalar, deniz kabukları kıyıya vursun diye vardır. Ve deniz kabukları toplanıp kolye olmak ya da akvaryumlara koyulmak için hayatımızdadır... Bir deniz kabuğu veya bir çakıl taşı bazıları için çok küçük bir şey olabilir; ama o kabuk, o taş sizin kolleksiyonunuzun bir parçasıysa büyük bir şeydir. Belki de asıl büyük olan şey görülenler değil, küçük şeyleri görebilme, fark edebilme becerisidir. (Üstün Dökmen) Bırakılmış eski bir deniz kabuğu gibi olacak kalıbım. Eski deniz kabuklarına acınmaz ki. Aklım boş bir deniz kabuğu gibi çınlıyor, çekimi olmayan anlamsız bir dünyada... DENİZ YILDIZI İLE İLGİLİ SÖZLER Bilirim o da başlar kendi şarkısına. Bir de deniz yıldızı taksam şu sarışın kumsala, gerisi güneşin keyfi... Bekleriz üstadım, katlanırız o kadarcık nazına... “Deniz yıldızının hikayesidir hayat, ne kadar kurtarırsan kâr.” (Sezeun Aksu) Deniz yıldızı olmak istiyorum. Dalgaların suyun içindeki o boğuk sesiyle sarhoş olmak istiyorum. Net duymamak istiyorum söylenenleri. Sağır duymazsa uydurur ya! Ben de yarı sağır olmak istiyorum. İşittiğimi değil, kalbimden gelen sese kulak vermek istiyorum. Deniz yıldızı olmak istiyorum sonsuz okyanuslarda...