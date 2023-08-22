Denizde yüzerken bir anda kabusu yaşadı! Su adeta kan gölüne döndü... “Kalıcı sakatlığa neden oldu”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki Rockaway Plajı'nda yüzmeye giden aslen Ukraynalı 65 yaşındaki Tatyana Koltunyuk isimli bir kadın kabusu yaşadı. Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın hayvanın bacağından ve kolundan parçaları koparttığı korku dolu anları gördüğünü söyledi.

CAN KURTARANLAR SUDAN ÇIKARTTI

Can kurtaranların yardımıyla sudan çıkartılan Koltunyuk bacaklarında ve kollarındaki ısırık izleriyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan yaralıya ilk müdahalede turnike uygulandı.

Koltunyuk’un kızı Darya Koltunyuk annesinin uğradığı saldırı sonrasında birkaç hafta boyunca hastanede kalmak zorunda olduğunu belirterek, “Yaralanmasının tam etkisi henüz bilinmese de kalıcı sakatlığa neden oldu. Her gün okyanusta yüzerdi ve ilk defa böyle bir şey yaşadı. Gerçekten onun için çok endişeliyim” dedi.