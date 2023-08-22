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    4. Denizde yüzerken bir anda kabusu yaşadı! Su adeta kan gölüne döndü... “Kalıcı sakatlığa neden oldu”

    Denizde yüzerken bir anda kabusu yaşadı! Su adeta kan gölüne döndü... “Kalıcı sakatlığa neden oldu”

    22.08.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ukraynalı 65 yaşındaki Tatyana Koltunyuk isimli bir kadın Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yüzmek için okyanusa gitti. Rockaway Plajı'nda yüzerken 65 yaşındaki Koltunyuk köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırının ardından ağır bir şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken 5 kritik ameliyat geçirmesine rağmen bacağında kalıcı sakatlık oluştuğu belirtildi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki Rockaway Plajı'nda yüzmeye giden aslen Ukraynalı 65 yaşındaki Tatyana Koltunyuk isimli bir kadın kabusu yaşadı. Köpek balığının saldırısına uğrayan kadın hayvanın bacağından ve kolundan parçaları koparttığı korku dolu anları gördüğünü söyledi.

    CAN KURTARANLAR SUDAN ÇIKARTTI

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    Can kurtaranların yardımıyla sudan çıkartılan Koltunyuk bacaklarında ve kollarındaki ısırık izleriyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan yaralıya ilk müdahalede turnike uygulandı.

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    Koltunyuk’un kızı Darya Koltunyuk annesinin uğradığı saldırı sonrasında birkaç hafta boyunca hastanede kalmak zorunda olduğunu belirterek, “Yaralanmasının tam etkisi henüz bilinmese de kalıcı sakatlığa neden oldu. Her gün okyanusta yüzerdi ve ilk defa böyle bir şey yaşadı. Gerçekten onun için çok endişeliyim” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika köpek balığı

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